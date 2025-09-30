Abkochanordnung gilt weiter „Wasser ist das neue Klopapier“ – so gehen die Kaufbeurer mit der Trinkwasser-Krise um

55.000 Menschen in und um Kaufbeuren sind von einer behördlich verfügten Abkochanordnung für Leitungswasser betroffen. Eindrücke aus der Stadt im Ausnahmezustand.