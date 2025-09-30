„Wasser ist das neue Klopapier“ – so gehen die Kaufbeurer mit der Trinkwasser-Krise um

Die leere, zerknüllte Wasserflasche im Büro des Schulleiters symbolisiert den Ausnahmezustand. Damit haben sie hier Erfahrung. Vor fünf Jahren der Beginn der Corona-Pandemie, dann ein jahrelanger Um- und Ausbau der Gustav-Leutelt-Schule in Kaufbeuren-Neugablonz und jetzt: eine Abkochanordnung für Leitungswasser. Die Verfügung des Gesundheitsamtes Ostallgäu gilt für 55.000 Menschen, nachdem bei einer Routinekontrolle des Kaufbeurer Wasserwerks im Leitungsnetz sogenannte Enterokokken über dem Grenzwert gefunden wurden. Schulleiter Frank Hortig: „Dann gehen wir damit eben auch um.“
Abkochanordnung gilt weiter
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden