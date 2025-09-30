Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Abkochanordnung für Kaufbeuren: So reagieren Bürger auf Trinkwasser-Krise

Abkochanordnung gilt weiter

„Wasser ist das neue Klopapier“ – so gehen die Kaufbeurer mit der Trinkwasser-Krise um

55.000 Menschen in und um Kaufbeuren sind von einer behördlich verfügten Abkochanordnung für Leitungswasser betroffen. Eindrücke aus der Stadt im Ausnahmezustand.
Von Alexander Vucko
    • |
    • |
    • |
    Die Beschäftigten des Kaufbeurer Wasserwerks nehmen laufend Proben im Trinkwassernetz. „Wir nehmen die Qualität des Trinkwassers sehr ernst“, sagt Oberbürgermeister Stefan Bosse.
    Die Beschäftigten des Kaufbeurer Wasserwerks nehmen laufend Proben im Trinkwassernetz. „Wir nehmen die Qualität des Trinkwassers sehr ernst“, sagt Oberbürgermeister Stefan Bosse. Foto: Harald Langer

    Die leere, zerknüllte Wasserflasche im Büro des Schulleiters symbolisiert den Ausnahmezustand. Damit haben sie hier Erfahrung. Vor fünf Jahren der Beginn der Corona-Pandemie, dann ein jahrelanger Um- und Ausbau der Gustav-Leutelt-Schule in Kaufbeuren-Neugablonz und jetzt: eine Abkochanordnung für Leitungswasser. Die Verfügung des Gesundheitsamtes Ostallgäu gilt für 55.000 Menschen, nachdem bei einer Routinekontrolle des Kaufbeurer Wasserwerks im Leitungsnetz sogenannte Enterokokken über dem Grenzwert gefunden wurden. Schulleiter Frank Hortig: „Dann gehen wir damit eben auch um.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden