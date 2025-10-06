Icon Menü
Ärger um Bubble Tent nahe der Ostlerhütte am Breitenberg: Landratsamt fordert Rückbau - Pächter will einlenken

Futuristischer Schlafplatz

Behörde fordert Rückbau vom „Sky Dome“ am Breitenberg - So reagiert der Betreiber

Ein durchsichtiges, kugelförmiges Zelt nahe der Ostlerhütte am Breitenberg ruft das Landratsamt auf den Plan. Der Schlafplatz steht in einem Biotop.
Von Tobias Schuhwerk
    • |
    • |
    • |
    Franziska Hetterich / Benedikt Siegert
    Franziska Hetterich / Benedikt Siegert Foto: Der „Sky Dome“ in der Nähe der Ostlerhütte sorgt für Diskussionen.

    Es sieht aus wie eine überdimensionale Seifenblase, in der man übernachten kann. Mitten in den Bergen. Ein so genanntes „Bubble Tent“ (Blasen-Zelt) auf einer Holzplattform im Bereich der Ostlerhütte am Pfrontener Breitenberg ruft die Behörden auf den Plan. Das Landratsamt Ostallgäu hat dem Hütten-Pächter die weitere Nutzung untersagt und den sofortigen Rückbau angeordnet, wie unsere Redaktion exklusiv erfuhr.

