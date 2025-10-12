Behörde fordert Rückbau vom „Sky Dome“ am Breitenberg - So reagiert der Betreiber

Es sieht aus wie eine überdimensionale Seifenblase, in der man übernachten kann. Mitten in den Bergen. Ein so genanntes „Bubble Tent“ (Blasen-Zelt) auf einer Holzplattform im Bereich der Ostlerhütte am Pfrontener Breitenberg ruft die Behörden auf den Plan. Das Landratsamt Ostallgäu hat dem Hütten-Pächter die weitere Nutzung untersagt und den sofortigen Rückbau angeordnet, wie unsere Redaktion exklusiv erfuhr.

