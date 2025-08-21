Fünf spannende Familienausflüge im Allgäu - ganz ohne Auto

Heute lassen wir das Auto mal stehen: Stau, Parkplatzsuche und Spritkosten - unter solchen Umständen kann ein Familienausflug schnell an Nerven kosten. Gerade mit Kindern wird die Anfahrt manchmal zur Geduldsprobe.

Dabei gibt es auch viele Familien, die bewusst auf Bus und Bahn setzen oder gar kein Auto besitzen. Hier fünf Ausflugstipps im Allgäu, die mit dem Bus und der Bahn gut erreichbar sind.

1. Tegelbergbahn und Sommerrodelbahn in Schwangau

Rund um die Tegelbergbahn kann man als Familie so einiges erleben: eine Berg- und Talfahrt mit der Seilbahn, es gibt Wanderwege und Klettersteige, dazu eine Sommerrodelbahn und einen Spielplatz. In verschiedenen Hütten und Restaurants, wie etwa dem Panoramarestaurant, dem Tegelberghaus oder der Rohrkopfhütte, lässt es sich einkehren. Gleitschirm- und Drachenfliegen ist ebenfalls möglich.

Die Bergstation der Tegelbergbahn in der Morgensonne. Foto: Tobias Schuhwerk (Archivbild)

Die Tegelbergbahn hat von 9.00 - 17.00 Uhr geöffnet (letzte Bergfahrt 16.45 Uhr). Die Sommerrodelbahn ist nur bei gutem Wetter geöffnet. Vom Bahnhof Füssen fährt der Bus Nr. 78 direkt zur Talstation in Schwangau. Die Fahrt dauert etwa 15 Minuten.

2. Walderlebniszentrum Ziegelwiese in Füssen

Hier können Sie mit der ganzen Familie die zwei Erlebnispfade (Auwaldpfad und Bergwaldpfad) mit Spielstationen und interaktiven Elementen erkunden, den Baumkronenweg begehen und auf dem Waldspielplatz und den Picknickplätzen Pausen einlegen.

Auf dem Bild der Baumkronenweg im Walderlebniszentrum Füssen, Ortsteil Ziegelwies. Foto: Niklas Sturm (Archivbild)

Um dorthin zu gelangen, können Sie die Buslinie 74 (Richtung Reutte) ab dem Füssener Bahnhof nehmen und an der Haltestelle „Ziegelwies“ aussteigen.

3. Breitachklamm bei Oberstdorf

Die Breitachklamm ist die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas und ein beliebtes Ausflugsziel. Hier können Sie an tosenden Wasserfällen, schroffen Felswänden und einer faszinierenden Schluchtlandschaft entlangspazieren. Es gibt verschiedene Rundwanderwege, die durch die Klamm und in die umliegende Landschaft führen.

Die Breitachklamm ist die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas. Foto: Dieter Nuzinger (Archivbild)

Mit der Buslinie 44 vom Bahnhof Oberstdorf kommen Sie zum unteren Eingang in Tiefenbach. Mit der Linie 1 zum oberen Eingang an der Walserschanz.

4. Alpsee Bergwelt bei Immenstadt

Hier finden Sie die Ganzjahres-Rodelbahn und der Kletterwald Bärenfalle, mit verschiedenen Parcours für alle Schwierigkeitsgrade. Außerdem haben Sie hier auch die Möglichkeit, die zahlreichen Wanderwege mit Blick auf den Alpsee zu erkunden und eine Pause auf dem Spielplatz mit Wasserspielbereich und Streichelzoo einzulegen.

Zur Alpsee Bergwelt zählt die Ganzjahres-Rodelbahn, der Kletterwald Bärenfalle, die Abenteuer Alpe mit einem Spielplatz und Streichelzoo. Foto: Dominik Berchtold (Archivbild)

Vom Hauptbahnhof Immenstadt aus fährt ein Bus (Linie Immenstadt – Oberstaufen) bis zur Haltestelle „Ratholz – Jägerhaus“ und hält direkt an der Talstation der Alpsee Bergwelt.

5. Erlebnisbad Wonnemar in Sonthofen

Wer das Allgäu kennt, weiß: Es kann auch mal regnen! An einem kühlen und nassen Tag bietet sich ein Ausflug ins Erlebnisbad Wonnemar in Sonthofen an. Mit dem Wellenbad, Rutschen und einem Kinderbereich, einem Thermalbereich, einer Saunawelt sowie einem SPA-Bereich kommt die ganze Familie auf ihre Kosten.

Erlebnisbad Wonnemar in Sonthofen. Foto: Matthias Becker (Archivbild)

Vom Bahnhof Sonthofen aus fährt die Buslinie 45 (Sonthofen - Schöllang - Oberstdorf) direkt zum Wonnemar. Die Fahrt dauert nur zwei Minuten. Sie können auch vom Busbahnhof Oberstdorf (Steig D), ebenfalls mit der Linie 45 (Oberstdorf - Schöllang - Sonthofen) zum Wonnemar fahren. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten.

