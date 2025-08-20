Schmuddelwetter im Sommer? Schlechtwetter-Tipps für ungemütliche Tage im Allgäu

Leider lässt uns das Allgäuer Wetter manchmal im Stich. Auch jetzt im Sommer kann es wechselhaft sein. Damit die Kinder den Kopf nicht hängen lassen und auch an einem verregneten Tag etwas geboten ist, finden Sie hier einige tolle Schlechtwetter-Tipps für das Allgäu.

Schlechtwetterprogramm für das Allgäu: Indoor-Spielplätze in der Region

Damit die Kinder sich einmal richtig austoben können, bieten die Indoor-Spielplätze im Allgäu jede Menge Platz und Möglichkeiten zum Springen, Toben und Spaß haben. Hier eine Auswahl der Indoor-Spielplätze in der Region:

Lina Laune Land in Waltenhofen

Allgäulino in Wertach

Kiddiko in Memmingen

miniMax in Mindelheim

Wonniland in Sonthofen

Schlechtwetter-Tipps: Lasertag und Trampolinhalle im Allgäu

Wenn die Kinder schon etwas älter sind, werden Indoor-Spielplätze irgendwann uncool oder sind auch nicht mehr altersgerecht. Aber auch für die größeren Kinder und für Jugendliche bietet das Allgäu Möglichkeiten zum Auspowern:

Sky House Trampolinpark in Waltenhofen

Lasertag, 3D-Minigolf und Ninja Warrior-Parcours im Code Red Action Park in Kempten

4D Schwarzlicht Minigolf bei GolfVenture in Memmingen

Schlechtwetter-Tipps: Spaß- und Erlebnisbäder im Allgäu

Schwimmbäder sind im Allgäu zu Genüge zu finden. Doch für Kinder darf es gerne mal mehr sein als nur ein Schwimmbecken. Diese Spaß- und Erlebnisbäder gibt es unter anderem im Allgäu:

Schlechtwetter-Tipps: Klettern und Bouldern - Kletterhallen im Allgäu

Hoch hinaus geht es nicht nur beim Wandern. Auch in den vielen Kletter- und Boulderhallen können sich Groß und Klein über die Aussicht und eine kleine Mutprobe freuen. Hier kann man im Allgäu klettern oder bouldern:

Swoboda Alpin in Kempten

DAV Kletterzentrum Rieden am Forggensee

DAV Kletterzentrum Sonthofen

Kraftwerk - Boulderhalle in Biessenhofen

Kletterhalle Seltmanns

Sportalm Scheidegg

Sport Schindele Alpin Base in Memmingen

eXXpozed climbing in Dietmannsried

Schlechtwetter-Tipps: Kinos im Allgäu

Bei schlechtem Wetter geht Kino immer: In den Allgäuer Kinos lassen sich aktuell viele Kinderfilme entdecken. Diese Kinos gibt es in der Region:

Colosseum Center in Kempten

Union Filmtheater in Immenstadt

Kino im LOFT in Oberstdorf

CICO in Kaufbeuren

Filmburg in Marktoberdorf

Cineplex in Memmingen

Filmhaus in Bad Wörishofen

Filmhaus Huber in Türkheim

Filmhaus in Sontheim

Parktheater und Studio Kino Lindau

Neues Krone Kino in Lindenberg

Schlechtwetter-Tipps: Puppentheater im Allgäu

Neben Kinofilmen gibt es für die ganz Kleinen auch Puppen- und Marionettentheater im Allgäu:

Marionettentheater Memmingen

Theater Ferdinande in Kempten

Marionettenoper in Lindau

Schlechtwetter-Tipps: Museen im Allgäu, die bestimmt auch Kindern Spaß machen

Museen können langweilig sein - vor allem für Kinder. Dass Kultur und Museen aber auch Spaß machen können, zeigen diese Allgäuer Museen:

Minimobil-Museum in Sonthofen

Deutsches Hutmuseum in Lindenberg

Schlechtwetter-Tipps: Indoor-Zoos im Allgäu

Auch bei schlechtem Wetter kann man in den Zoo gehen und das ohne nass zu werden. Diese Indoor-Zoos gibt es zum Beispiel im Allgäu:

Reptilienzoo in Scheidegg

Reptilienzoo in Füssen

Allgäuer Schmetterling Erlebniswelt in Pfronten

