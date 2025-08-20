Schmuddelwetter im Sommer? Schlechtwetter-Tipps für ungemütliche Tage im Allgäu

Leider lässt uns das Allgäuer Wetter manchmal im Stich. Auch jetzt im Sommer kann es wechselhaft sein. Damit die Kinder den Kopf nicht hängen lassen und auch an einem verregneten Tag etwas geboten ist, finden Sie hier einige tolle Schlechtwetter-Tipps für das Allgäu.
Schlechtwetterprogramm für das Allgäu: Indoor-Spielplätze in der Region
Damit die Kinder sich einmal richtig austoben können, bieten die Indoor-Spielplätze im Allgäu jede Menge Platz und Möglichkeiten zum Springen, Toben und Spaß haben. Hier eine Auswahl der Indoor-Spielplätze in der Region:
- Lina Laune Land in Waltenhofen
- Allgäulino in Wertach
- Kiddiko in Memmingen
- miniMax in Mindelheim
- Wonniland in Sonthofen
Schlechtwetter-Tipps: Lasertag und Trampolinhalle im Allgäu
Wenn die Kinder schon etwas älter sind, werden Indoor-Spielplätze irgendwann uncool oder sind auch nicht mehr altersgerecht. Aber auch für die größeren Kinder und für Jugendliche bietet das Allgäu Möglichkeiten zum Auspowern:
- Sky House Trampolinpark in Waltenhofen
- Lasertag, 3D-Minigolf und Ninja Warrior-Parcours im Code Red Action Park in Kempten
- 4D Schwarzlicht Minigolf bei GolfVenture in Memmingen
Schlechtwetter-Tipps: Spaß- und Erlebnisbäder im Allgäu
Schwimmbäder sind im Allgäu zu Genüge zu finden. Doch für Kinder darf es gerne mal mehr sein als nur ein Schwimmbecken. Diese Spaß- und Erlebnisbäder gibt es unter anderem im Allgäu:
- Aquaria in Oberstaufen
- CamboMare in Kempten
- Wonnemar in Sonthofen
- Aqua Mundo im Center Park Allgäu in Leutkirch
Schlechtwetter-Tipps: Klettern und Bouldern - Kletterhallen im Allgäu
Hoch hinaus geht es nicht nur beim Wandern. Auch in den vielen Kletter- und Boulderhallen können sich Groß und Klein über die Aussicht und eine kleine Mutprobe freuen. Hier kann man im Allgäu klettern oder bouldern:
- Swoboda Alpin in Kempten
- DAV Kletterzentrum Rieden am Forggensee
- DAV Kletterzentrum Sonthofen
- Kraftwerk - Boulderhalle in Biessenhofen
- Kletterhalle Seltmanns
- Sportalm Scheidegg
- Sport Schindele Alpin Base in Memmingen
- eXXpozed climbing in Dietmannsried
Schlechtwetter-Tipps: Kinos im Allgäu
Bei schlechtem Wetter geht Kino immer: In den Allgäuer Kinos lassen sich aktuell viele Kinderfilme entdecken. Diese Kinos gibt es in der Region:
- Colosseum Center in Kempten
- Union Filmtheater in Immenstadt
- Kino im LOFT in Oberstdorf
- CICO in Kaufbeuren
- Filmburg in Marktoberdorf
- Cineplex in Memmingen
- Filmhaus in Bad Wörishofen
- Filmhaus Huber in Türkheim
- Filmhaus in Sontheim
- Parktheater und Studio Kino Lindau
- Neues Krone Kino in Lindenberg
Schlechtwetter-Tipps: Puppentheater im Allgäu
Neben Kinofilmen gibt es für die ganz Kleinen auch Puppen- und Marionettentheater im Allgäu:
- Marionettentheater Memmingen
- Theater Ferdinande in Kempten
- Marionettenoper in Lindau
Schlechtwetter-Tipps: Museen im Allgäu, die bestimmt auch Kindern Spaß machen
Museen können langweilig sein - vor allem für Kinder. Dass Kultur und Museen aber auch Spaß machen können, zeigen diese Allgäuer Museen:
- Minimobil-Museum in Sonthofen
- Deutsches Hutmuseum in Lindenberg
- Kempten-Museum im Zumsteinhaus
- Schauraum Erasmuskapelle in Kempten
- MEWO Kunsthalle in Memmingen
- Feuerwehrmuseum in Kaufbeuren
Schlechtwetter-Tipps: Indoor-Zoos im Allgäu
Auch bei schlechtem Wetter kann man in den Zoo gehen und das ohne nass zu werden. Diese Indoor-Zoos gibt es zum Beispiel im Allgäu:
- Reptilienzoo in Scheidegg
- Reptilienzoo in Füssen
- Allgäuer Schmetterling Erlebniswelt in Pfronten
Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.