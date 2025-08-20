Icon Menü
Ferien und dann Regen? Schlechtwetter-Tipps für ungemütliche Tage im Allgäu

Regenwetter im Allgäu

Schmuddelwetter im Sommer? Schlechtwetter-Tipps für ungemütliche Tage im Allgäu

Leider spielt das Wetter nicht immer so mit, wie man es gerne hätte. Mit diesen Schlechtwetter-Tipps für das Allgäu haben Kinder auch bei Regen Spaß.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    Was kann man mit Kindern bei Regen und schlechtem Wetter im Allgäu machen? Eine Auswahl mit Tipps finden Sie hier.
    Leider lässt uns das Allgäuer Wetter manchmal im Stich. Auch jetzt im Sommer kann es wechselhaft sein. Damit die Kinder den Kopf nicht hängen lassen und auch an einem verregneten Tag etwas geboten ist, finden Sie hier einige tolle Schlechtwetter-Tipps für das Allgäu.

    Schlechtwetterprogramm für das Allgäu: Indoor-Spielplätze in der Region

    Damit die Kinder sich einmal richtig austoben können, bieten die Indoor-Spielplätze im Allgäu jede Menge Platz und Möglichkeiten zum Springen, Toben und Spaß haben. Hier eine Auswahl der Indoor-Spielplätze in der Region:

    Schlechtwetter-Tipps: Lasertag und Trampolinhalle im Allgäu

    Wenn die Kinder schon etwas älter sind, werden Indoor-Spielplätze irgendwann uncool oder sind auch nicht mehr altersgerecht. Aber auch für die größeren Kinder und für Jugendliche bietet das Allgäu Möglichkeiten zum Auspowern:

    • Sky House Trampolinpark in Waltenhofen
    • Lasertag, 3D-Minigolf und Ninja Warrior-Parcours im Code Red Action Park in Kempten
    • 4D Schwarzlicht Minigolf bei GolfVenture in Memmingen

    Schlechtwetter-Tipps: Spaß- und Erlebnisbäder im Allgäu

    Schwimmbäder sind im Allgäu zu Genüge zu finden. Doch für Kinder darf es gerne mal mehr sein als nur ein Schwimmbecken. Diese Spaß- und Erlebnisbäder gibt es unter anderem im Allgäu:

    Schlechtwetter-Tipps: Klettern und Bouldern - Kletterhallen im Allgäu

    Hoch hinaus geht es nicht nur beim Wandern. Auch in den vielen Kletter- und Boulderhallen können sich Groß und Klein über die Aussicht und eine kleine Mutprobe freuen. Hier kann man im Allgäu klettern oder bouldern:

    Schlechtwetter-Tipps: Kinos im Allgäu

    Bei schlechtem Wetter geht Kino immer: In den Allgäuer Kinos lassen sich aktuell viele Kinderfilme entdecken. Diese Kinos gibt es in der Region:

    • Colosseum Center in Kempten
    • Union Filmtheater in Immenstadt
    • Kino im LOFT in Oberstdorf
    • CICO in Kaufbeuren
    • Filmburg in Marktoberdorf
    • Cineplex in Memmingen
    • Filmhaus in Bad Wörishofen
    • Filmhaus Huber in Türkheim
    • Filmhaus in Sontheim
    • Parktheater und Studio Kino Lindau
    • Neues Krone Kino in Lindenberg

    Schlechtwetter-Tipps: Puppentheater im Allgäu

    Neben Kinofilmen gibt es für die ganz Kleinen auch Puppen- und Marionettentheater im Allgäu:

    • Marionettentheater Memmingen
    • Theater Ferdinande in Kempten
    • Marionettenoper in Lindau

    Schlechtwetter-Tipps: Museen im Allgäu, die bestimmt auch Kindern Spaß machen

    Museen können langweilig sein - vor allem für Kinder. Dass Kultur und Museen aber auch Spaß machen können, zeigen diese Allgäuer Museen:

    (Lesen Sie auch: Von Hüten und Bergbauern: Sieben außergewöhnliche Museen im Allgäu)

    Schlechtwetter-Tipps: Indoor-Zoos im Allgäu

    Auch bei schlechtem Wetter kann man in den Zoo gehen und das ohne nass zu werden. Diese Indoor-Zoos gibt es zum Beispiel im Allgäu:

    • Reptilienzoo in Scheidegg
    • Reptilienzoo in Füssen
    • Allgäuer Schmetterling Erlebniswelt in Pfronten

    (Lesen Sie auch: Von Reptilienzoo bis Eichhörnchenwald: Die beliebtesten (Streichel)-Zoos im Allgäu)

    Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.

