Allgäuer Festwoche: Oldtimer-Traktoren treffen sich am Hildegardplatz

Bühnenprogramm Allgäuer Zeitung

„Von einem Fahrrad überholt“: Oldtimer-Traktor-Fans sprechen über ein besonderes Hobby

Etwa 80 Traktor-Oldtimer kamen erstmals zur Allgäuer Festwoche. Zwei Fans berichten über langsame Fahrten und die Entschleunigung mit einem 12er Fendt.
Von Felix Futschik
    • |
    • |
    • |
    Erstmals gab es im Rahmen der Allgäuer Festwoche ein Oldtimer-Traktorentreffen. Etwa 80 alte Fahrzeuge versammelten sich am Sonntag auf dem Hildegardplatz in Kempten.
    Erstmals gab es im Rahmen der Allgäuer Festwoche ein Oldtimer-Traktorentreffen. Etwa 80 alte Fahrzeuge versammelten sich am Sonntag auf dem Hildegardplatz in Kempten. Foto: Ralf Lienert

    Sie sind fasziniert von alten Traktoren: Etwa 80 Oldtimerfahrer stellten am Sonntag auf dem Hildegardplatz in Kempten ihre Fahrzeuge ab. Auf der Bühne der Allgäuer Festwoche sprachen AZ-Redakteurin Marina Kraut und der Leiter der Redaktion Allgäu-Rundschau, Helmut Kustermann, mit den Allgäuer Traktor-Oldtimer-Freunden Roland Rothärmel und Harald Pfohl über ein besonderes Hobby.

    Bühnenprogramm der Allgäuer Zeitung auf der Bühne der Festwoche

    Pfohl ist aus dem Ostallgäu Günzach mit seinem 12er Fendt, Baujahr 1955, auf die Festwoche gefahren. Wie schnell er unterwegs ist, könne er nicht sagen. Einen Tacho gebe es nicht: „Mich hat heute tatsächlich ein Fahrrad überholt“, sagte Pfohl. Roland Rothärmel setzte sich auf seinen 21 km/h schnellen Allgaier A22, der bis 1953 produziert worden sei, um von Kimratshofen (Oberallgäu) anzureisen. Beide sind fasziniert von der alten Technik und den langsamen Fahrten: „Die ganze Woche über hat man Stress“, sagte Pfohl, da entschleunige der 12er Fendt.

    Sprachen über alte Traktoren (von links): Helmut Kustermann, Leiter Allgäu Rundschau, Marina Kraut, Redakteurin, Harald Pfohl und Roland Rothärmel, beide Oldtimer-Fans.
    Sprachen über alte Traktoren (von links): Helmut Kustermann, Leiter Allgäu Rundschau, Marina Kraut, Redakteurin, Harald Pfohl und Roland Rothärmel, beide Oldtimer-Fans. Foto: Ralf Lienert

    An die alten Maschinen komme man über Anzeigen oder Mundpropaganda heran. Wie teuer die Exemplare sind, hänge vom Zustand ab. Zwischen 2500 und 3000 Euro seien aber häufig fällig, berichteten die Oldtimer-Fans. Auch junge Menschen faszinierten die Maschinen. Pfohl: „Es ist ein bisschen ein Trend, dass die sich für PS interessieren.“ Hoch im Kurs stünden alte Sechszylinder-Maschinen, die auch mal bis zu 75 PS haben.

    Oldtimer-Traktoren auf der Allgäuer Festwoche: Die weiteste Anreise

    Übrigens: Die weiteste Anreise hatte ein Teilnehmer aus Garmisch-Partenkirchen. Er war mit Oldtimer und Wohnwagen bereits am Donnerstag losgefahren. Organisiert hat die Veranstaltung die Allgäuer Festwoche, die Allgäuer Zeitung und das Allgäuer Bauernblatt.

