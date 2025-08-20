Icon Menü
Allgäuer Festwoche 2025

„Nach der Festwoche ist der Sommer vorbei“ – Stimmt eines der bekanntesten Allgäuer Sprichwörter wirklich?

Die Allgäuer Festwoche ist vorbei – und damit auch der Sommer? Das besagt eine Redensart, die man aktuell überall hört. Doch stimmt diese Prognose wirklich?
Von Felix Leufer
    Während der diesjährigen Allgäuer Festwoche herrschte bestes Wetter. Doch einem alten Allgäuer Sprichwort zufolge soll es danach oft nicht mehr so schön bleiben.
    Während der diesjährigen Allgäuer Festwoche herrschte bestes Wetter. Doch einem alten Allgäuer Sprichwort zufolge soll es danach oft nicht mehr so schön bleiben.

    Neun Tage lang wurde in Kempten gefeiert – mit bunten Trachten, fröhlicher Musik und viel gelebter Tradition. Nun ist die Allgäuer Festwoche zu Ende – und mit dem Abschied von den Feierlichkeiten erinnert so mancher Einheimische bereits an die alte Bauernregel: „Nach der Festwoche ist der Sommer vorbei.“

    Doch was steckt wirklich hinter dieser Faustregel und stimmt sie überhaupt? Meteorologe Joachim Schug aus Sonthofen kann diese Fragen beantworten.

    Daher stammt dieses bekannte Allgäuer Sprichwort

    „Der Ursprung des Sprichworts ist unklar“, sagt Schug. „Es handelt sich vermutlich einfach um eine Beobachtung, dass es ab Mitte August mit der Hitze mal vorbei ist.“ Das würde sich auch mit den langjährigen Beobachtungen aus dem Allgäu decken: Demnach wäre es Ende Juli bis Anfang August im Durchschnitt am wärmsten, mit Tageshöchstwerten von etwa 23 bis 25 Grad.

    Nach dem 22. beziehungsweise 23. August würden die Tageshöchstwerte – bezogen auf den Mittelwert der letzten 30 Jahre – von rund 23 auf etwa 20 Grad oder sogar noch tiefer zurückgehen. Es scheint also, dass Ende August tatsächlich eine klimatische Veränderung stattfindet. Passend dazu dauern die sogenannten „Hundstage“, die größte Hitzeperiode, traditionell vom 23. Juli bis zum 23. August an.

    Allgäuer „Bauernregel“ nicht immer wahr

    Allerdings räumt Schug ein: „Wetter hält sich halt nicht immer an unseren – etwas willkürlichen – Kalender“. So war es mit Temperaturen bis über 30 Grad in den letzten drei Jahren während der Festwoche zwar heiß, doch jeweils nach den Festwochen wurde es sogar noch heißer.

    Bewahrheitet sich das Allgäuer Sprichwort heuer?

    In diesem Jahr wird es laut dem Meteorologen in den Tagen nach der Festwoche mit Temperaturen von 24 bis 29 Grad recht warm, bevor es am darauffolgenden Freitag abkühlt – auf nur noch 15 bis 20 Grad. „Richtiger Schlechtwetter- oder Kälteeinbruch ist aber vorerst nicht in Sicht.“ Zum Monatswechsel sei dann aber erneut mit einer Abkühlung zu rechnen.

