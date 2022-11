Allgäuer Kino-Betreiber klagen: Alles kein Zuckerschlecken

Stromkosten-Erhöhung, Streaming-Konkurrenz, Blockbuster-Mangel, Besucherschwund – die Betreiber der großen Kinos in Kempten, Memmingen, Kaufbeuren haben Sorgen.

18.11.2022 | Stand: 18:01 Uhr

Steigende Energiekosten, Konkurrenz durch Streaming-Dienste, kaum Blockbuster und weniger Publikum – die Kino-Branche leidet. Das ist auch im Allgäu so. „Die goldene Zeit des Kinos ist vorbei“, erklärt Günter Sobeck vom Corona Kinoplex in Kaufbeuren. Die Zeiten hätten sich in den vergangenen Jahren stark geändert. „Es ist kein Zuckerschlecken“, sagt der 72-Jährige, der seit 44 Jahren mit Leib und Seele Kinobetreiber ist. Dem können Andrea Dietel-Sing vom Colosseum-Center in Kempten und Alexander Rusch vom Cineplex in Memmingen nur zustimmen. Doch die Betreiber der drei großen Filmpaläste im Allgäu schauen auch nach vorn und hoffen auf bessere Zeiten – und Filme.

