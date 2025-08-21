Allgäulino Wertach: Das ist der XXL-Indoor-Spielplatz im Allgäu

Mitten im Oberallgäu, nur wenige Minuten von Kempten und Füssen entfernt, wartet das Allgäulino: ein 3000 m² großer Hallenspielplatz, in dem Kinder mit und ohne ihre Eltern ganzjährig toben können.

Egal, ob Regen, Schnee oder Sonnenschein – im Allgäulino in Wertach im Allgäu herrscht stets Abenteuerwetter.

Allgäulino: Die großen Höhepunkte auf einen Blick

10 Meter hohe Drachenburg: Mehrstöckiges Kletter-Labyrinth mit Röhren- & Wellenrutsche.

Trampolin-Arena: Springen bis die Socken qualmen – perfekt zum Energie-Ablassen.

Elektro-Go-Karts: Zwei Fahrten sind im Kindereintritt inklusive; Formel-1-Feeling schon für Vierjährige.

Soft-Soccer- und Basketballfeld: Sicher umnetzt, daher landet auch kein Ball im Gesicht von kleinen Zuschauern.

Kleinkind-Zone: Rutsche, Bällebad und Mini-Hüpfburg für Gäste von ein bis drei Jahren.

Tipp: rutschfeste Socken einpacken, da Barfußlaufen aus hygienischen Gründen nicht erlaubt ist.

Allgäulino-Öffnungszeiten und aktuelle Hinweise (Stand Juli 2025)

Der Hallenspielplatz Allgäulino in Wertach hat aktuell täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Samstags, sonntags und an schulfreien Feiertagen sogar jeweils von 10 bis 19 Uhr.

Aufgepasst: Bei Regenwetter ist unter der Woche eventuell ebenfalls bereits ab 10 Uhr geöffnet. Die tatsächlichen Öffnungszeiten des Allgäulino in Wertach gibt es aktuell über die Google-Suche. „Die sind immer aktuell“, verspricht das Allgäulino-Team auf der Homepage.

So viel kostet der Indoor-Spaß: Das sind die Allgäulino-Eintrittspreise

Es werden keine Reservierungen für Tagestickets beim Allgäulino entgegengenommen. Tickets gibt es nur an der Tageskasse. Die Betreiber passen die Tarife regelmäßig an. Das sind die aktuellen Eintrittspreise laut Allgäulino-Homepage

Erwachsene: 5,50 Euro (5,00 € mit Gästekarte, unter anderem der Allgäu-Walser-Card)

Kinder: 9,50 Euro (9,00 € mit Gästekarte, unter anderem der Allgäu-Walser-Card)

Kinder unter 3 Jahre: 5,00 Euro (4,50 € mit Gästekarte, unter anderem der Allgäu-Walser-Card)

Krabbelkinder haben freien Eintritt.

Kindergeburtstage feiern im Allgäulino Wertach

Wie für Indoorspielplätze in Deutschland üblich, können Kinder auch im Allgäulino Wertach ihren Kindergeburtstag ausgelassen feiern. Gleiches gilt für größere Gruppen wie Kindergärten.

Es gibt Party-Pakete mit reserviertem Tisch, Menü und Deko. Eigener Kuchen darf mitgebracht werden (bitte vorab anmelden). Große Gruppen (KiTa, Schule) bekommen außerdem rabattierte Sammel-Tickets.

Gastronomie und Services im Allgäulino Hallenspielplatz

Auf die hungrigen Gäste wartet ein Selbstbedienungs-Bistro mit Pommes, Chicken-Nuggets, Bratwurst oder Folienkartoffel bei Kaffee, Cappuccino, Cola, Schorle oder Mineralwasser. Ein Besuch der Außenterrasse (Biergarten) bietet sich an, wenn die Sonne herauskommt.

Es gibt im Allgäulino kostenloses WLAN und ausreichend Steckdosen zum Arbeiten während die Kids spielen.

Vier Insider-Tipps für einen Besuch im Allgäulino Wertach

Am Wochenende ab 10 Uhr ist es noch angenehm leer. Wieder­eintritts­stempel sichern – so kann man mittags kurz zum Bäcker oder ins Dorf. Im Sommer lohnt sich der Abstecher an den Grüntensee (5 Autominuten). Der Indoor-Spielplatz liegt in einer ehemaligen Tennishalle und ist leider nicht barrierefrei.

Was sagen andere Familien zum Besuch im Allgäulino?

Eltern loben besonders die Größe und Sauberkeit, kritisieren jedoch gelegentlich die Wartezeiten am Bistro an Spitzen­tagen.

FAQ zum Allgäulino in Wertach

Benötigt man eine Reservierung? Nein, Tagestickets gibt es ausschließlich an der Kasse.

Gibt es Parkplätze? Ja, kostenlos direkt vor der Halle (Alpenstraße 20, 87497 Wertach).

Darf man eigenes Essen mitbringen? Getränke & kleine Snacks sind erlaubt; warme Speisen sollten im Bistro gekauft werden – höflich nachfragen.