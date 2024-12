Fünf besondere Tipps für Ausflüge im Allgäu „zwischen den Jahren“

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu und viele Menschen haben bereits Pläne für die Zeit „zwischen den Jahren“. Wer mit seinen freien Tagen zwischen Weihnachten und Silvester noch nichts anzufangen weiß, kann sich von diesen fünf besonderen Ausflugstipps fürs Allgäu inspirieren lassen.

Dieser romantische Spaziergang ist perfekt für die Weihnachtstage

Ein Festmahl gehört zu den Weihnachtstagen, aber hat man sich einmal den Bauch vollgeschlagen, tut es gut, auch ein wenig an die frische Luft zu gehen. Das Allgäu bietet zahlreiche schöne Winterwanderungen und Spaziergänge. Angesichts der zunehmenden Lawinengefahr empfiehlt es sich aber eher, im Tal zu bleiben. Besonders schön ist der Spaziergang um den Schwansee zu dieser Jahreszeit. Da er größtenteils im Schatten liegt, friert er im Winter schnell zu und es bildet sich eine dicke Eisdecke - trotzdem ist aber Vorsicht geboten. Doch auch der Spaziergang um den See mit Blick auf die Königsschlösser ist gerade zur Winterzeit besonders romantisch. Da die Wege breit und gut begehbar sind, ist dies aber auch ein schöner Ausflug für Familien mit Kindern. Details zur Strecke, Anfahrt und Parken finden Sie hier.

Beim Spaziergang um den Schwansee hat man auch einen Blick auf die Königsschlösser. Foto: Leonie Küthmann

Ausflug mit Kindern zur Wildfütterung in Schwangau

Nicht weit entfernt und vor allem für Kinder ein tolles Erlebnis ist die Wildfütterung Schwangau. Zwischen Bannwald und Forggensee wandert man zunächst über Wiesen und durch Waldstücke, um dann die Wildtiere bei der Fütterung zu beobachten. Diese startet laut Gemeinde am 25. Dezember 2024 und findet dann täglich um 15 Uhr statt. Man sollte etwa um 14 Uhr in Schwangau am Parkplatz Karbrücke ankommen, um pünktlich bei der Wildfütterung zu sein. Die Jäger verteilen das Futter und nach und nach kommt das Wild aus dem Wald und genießt das frische Heu. Wer mag, kann den Ausflug mit einer Kutschfahrt verbinden - nähere Informationen dazu gibt es hier.

Achtung: Hunde sind bei der Wildfütterung nicht erlaubt. Eine detaillierte Wegbeschreibung finden Sie hier.

Ausflug zum Oberstaufener Winterzauber samt Seifenblasen-Show

Wer es in der Vorweihnachtszeit gar nicht oder zu wenig auf den Weihnachtsmarkt geschafft hat, kann zwischen den Jahren noch weihnachtliche Stimmung beim Winterzauber in Oberstaufen genießen. Eisskulpturen-Künstler zeigen ihre Werke, es gibt eine Seifenblasen-Show und der kulinarische Wintermarkt bietet neben den Klassikern wie Glühwein und Crêpes auch Allgäuer Spezialitäten wie Käsnudeln und Dinnete. Von 27. Dezember bis 6. Januar findet der Oberstaufener Winterzauber auf dem Marienplatz statt. Weitere Veranstaltungstipps für die Woche zwischen den Jahren finden Sie hier.

Winter-Ausflug im Oberallgäu: die Breitachklamm

Zum Winterwunderland wird die Breitachklamm in der kalten Jahreszeit. Von den Felswänden der tiefsten Felsenschlucht Mitteleuropas hängen dann Eiszapfen und in der Klamm entsteht eine ganz besondere Stimmung. Gerade mit größeren Kindern kann man hier einen kleinen Abenteuerausflug machen. Laut Website ist die Öffnung der Klamm für den 25. Dezember 2024 geplant, alle Updates werden entsprechend auf der Seite kommuniziert.

Wichtig für einen Ausflug in die Breitachklamm: Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind Pflicht.

Die Breitachklamm sieht im Winter besonders schön aus. Foto: Christian Bischoff (Archivbild)

Ausflug zum Nachtrodeln im Allgäu

Wer sich nach den Weihnachtstagen nach etwas Bewegung sehnt, kann einen Ausflug zum Nachtrodeln machen, beispielsweise an den Imberg oder an die Stinesser Lifte in Fischen. Sofern die Wetterlage stimmt, öffnen Letztere am 25. Dezember. Das Abendrodeln ist immer freitags von 17.30 bis 20 Uhr möglich, also beispielsweise am 27. Dezember. Tagesaktuelle Informationen gibt es hier.

Am Imberg gibt es immer samstags das Nachtrodeln, wenn die Bedingungen passen. Welche Bergbahnen geöffnet sind und wie der Status der Rodelbahn ist, erfährt man auf der Website. Rodel kann man vor Ort ausleihen und wer nach dem Rodeln noch einen warmen Kakao genießen will, kann im Imberghaus einkehren.