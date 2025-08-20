Mit der ganzen Familie ein uraltes Handwerk kennenlernen: Das ist das Glasmacherdorf Schmidsfelden

Nur wenige Kilometer südlich von Leutkirch im Allgäu versteckt sich mit dem Glasmacherdorf Schmidsfelden ein echter Geheimtipp – der Einblicke in ein uraltes Handwerk bietet.

Ein perfekter Ort für die ganze Familie, um Feuer und Kunst live zu erleben und selbst kreativ zu werden.

Geheimtipp im Allgäu: Das ist das Glasmacherdorf in Schmidsfelden

Das Glasmacherdorf Schmidsfelden ist ein lebendiges Handwerkszentrum, in dem traditionelles Glasblasen noch heute praktiziert wird. Das Dorf besteht aus einer langen Straße mit historischer Glashütte, Glasmanufaktur, Museum, Glasladen sowie dem Glasstudio. Alle Gebäude liegen also unweit voneinander entfernt, sodass man gemütlich über die urige Dorfgasse von Schmidsfelden bummeln kann.

Bei den Mitmachangeboten, wie beispielsweise dem Blasen einer Glaskugel, können Besucher selbst aktiv werden und ein ganz eigenes Unikat erschaffen.

So entstand das Glasmacherdorf im Allgäu bei Leutkirch

Schon 1678 kamen Glasmacher aus dem Schwarzwald in die Region, und die Familie Schmid gründete im Laufe der Zeit mehrere Glashütten – zuletzt 1824/25 in Schmidsfelden. Mit der Industrialisierung geriet die Glashütte jedoch zunehmend in Schwierigkeiten und wurde schließlich 1898 stillgelegt.

In der Folge verfiel Schmidsfelden, viele Bewohner zogen fort, doch 1997 begann die Renovierung der Glashütte, die das Dorf wieder zum Leben erweckte.

Glasmacherdorf Schmidsfelden: Öffnungszeiten und Eintritt

Das sind die Öffnungszeiten des Glasmacherdorfs:

Dienstag bis Freitag: 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr

Samstag: 14 bis 17 Uhr

Sonntag und Feiertage: 10.30 bis 16.30 Uhr

Der Eintritt ins Museum inklusive Glaswerkstatt kostet für Erwachsene 6 Euro, für Kinder von sechs bis neun Jahren 3 Euro und ab zehn Jahren 4 Euro.

Für eine 45-minütige Glasmachershow im Museum gelten Preise von 8 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder von sechs bis neun Jahren und 5 Euro für Kinder ab zehn Jahren.

Termine sind im Wochenprogramm auf der Webseite einsehbar.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Leutkirch im Allgäu Einwohner : 23.986 (Stand: Ende 2023)

Fläche : 174,97 Quadratkilometer

Lage : 654 Meter über dem Meeresspiegel

Landkreis : Ravensburg

Regierungsbezirk : Tübingen

Bundesland : Baden-Württemberg

Oberbürgermeister : Hans-Jörg Henle

Postleitzahl : 88299

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Leutkirch im Allgäu: Gotische Stadtpfarrkirche St. Martin, Bockturm, Pulverturm, Schloss Zeil, Center Parcs Allgäu, Hofgarten Stadthalle

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Leutkirch im Allgäu: Leutkircher Kinderfest, Gallusmarkt, Bockbierfest, Leutkircher Altstadtsommer, Sommerjazz im Stadtgarten, Leutkircher Klassikherbst

Homepage : www.leutkirch.de