B12-Ausbau: Geldmangel ist „ein Bremsklotz, aber kein Todesstoß“

Die Zeit arbeitet gegen den vierspurigen Ausbau der B12: Das ist für Planer, Politiker und Befürworter des Mammut-Projektes nichts Neues. Seit Jahrzehnten wird mühsam darum gerungen, dass die wesentlich leistungsfähigere und vor allem sicherere Straßenverbindung zwischen dem Allgäu und den Großräumen München und Augsburg Wirklichkeit wird.

Allein seit dem entscheidenden Bundestagsvotum für den Ausbau sind neun Jahre vergangen, ohne dass ein einziger Meter verwirklicht wurde. Klar ist: Jedes Jahr, das ohne Baubeginn ins Land zieht, lässt die Kosten steigen und erschwert die Umsetzung. Die kalkulierten 450 Millionen Euro werden definitiv nicht reichen.

Sind die Sparpläne der Todesstoß für den B12-Ausbau?

Und nun: Sind die neuen Sparpläne des Bundesverkehrsministeriums der Todesstoß für das wichtigste Allgäuer Straßenbauprojekt? Ich kann es mir nicht vorstellen! Denn unabhängig von den Finanzierungsproblemen gibt es weiterhin den klaren Auftrag des Bundes, Verkehrsprojekte mit vordringlichem Bedarf zu verwirklichen. Die B12 gehört seit 2016 in diese Top-Kategorie.

Sicher ist dagegen eines: Bleibt es trotz des gewaltigen Sondervermögens bei der angedrohten Mittelstreichung, so müssen Großprojekte mit weiteren Warteschleifen rechnen. Beim Nord-Abschnitt der B12 ist das einigermaßen zu verschmerzen. Denn der Rechtsstreit um die bereits erteilte Baugenehmigung lässt ohnehin keinen schnellen Start der Arbeiten zu.

Der Blick zurück wirkt pulssenkend

Die anderen Teilbereiche stecken noch mitten im Planungsverfahren. Wie groß die Verzögerungen am Ende sein werden, lässt sich derzeit nicht einmal grob abschätzen. Und wer weiß: Vielleicht führt die Finanzmisere des Bundes sogar zur Aufweichung der Bauvorgaben – und erlaubt so den reduzierten Ausbau-Querschnitt der B12, den sich etliche Allgäuer wünschen.

Nochmals zur Finanzierung: Da wirkt der Blick zurück durchaus pulssenkend. Denn beim Neubau der B19 zwischen Kempten und Immenstadt oder dem Lückenschluss der A96 im Unterallgäu stand das Geld ebenfalls nicht allzeit bereit. Es musste Jahr für Jahr zusammengekratzt werden – auch indem Mittel aus diversen Töpfen umgeschichtet wurden. Hinzu kommt, dass Vorhaben dieser Dimension in vielen Teilabschnitten laufen und daher nur in kleinen Tranchen bezahlt werden müssen.

Auch Elektrifizierung der Bahnlinie Ulm-Oberstdorf betroffen

Welchen Stellenwert der B12-Ausbau künftig haben wird, hängt auch ein Stück weit vom Einsatz seiner Fürsprecher ab. Allgäuer Bundestagsabgeordnete und Kammervertreter müssten sich jetzt formieren und mit Nachdruck auf den Ausbau pochen, ebenso die Vertreter von Städten und Landkreisen. Die Menschen im Allgäu werden dieses Thema noch aus einem anderen Grund gespannt verfolgen: Schließlich wäre auch die seit Jahren geforderte Elektrifizierung der Bahnlinie Ulm-Oberstdorf von der Streichung betroffen.