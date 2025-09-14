Icon Menü
B19 zwischen Oberstdorf und Sonthofen: Bei Fischen kommt es zur Blockabfertigung

Autofahrer aufgepasst!

Sanierung der B19: Ab Dienstag steht der Verkehr immer wieder für 15 Minuten still

Die Sanierung der B19 bei Fischen im Oberallgäu ist weit fortgeschritten. Nun muss aber ein Tragegerüst umgesetzt werden. Alle wichtigen Infos auf einen Blick.
Von Felix Futschik
    B19 im Allgäu: Nun kommt es zu einer Blockabfertigung rund um die Illerbrücke Sigishofen, um ein Trägergerüst umzustellen
    B19 im Allgäu: Nun kommt es zu einer Blockabfertigung rund um die Illerbrücke Sigishofen, um ein Trägergerüst umzustellen Foto: Benjamin Liss (Archiv)

    Autofahrer auf der B19 zwischen Sonthofen und Oberstdorf müssen sich nochmal in Geduld üben: Wie mehrfach berichtet, wird die Bundesstraße bei Fischen saniert. Dazu gehörte auch der Neubau der Illerbrücke. Der Großteil der Arbeiten ist bereits beendet.

    Sanierung der B19 bei Fischen: Blockabfertigung

    Nun muss ein Kran noch ein Tragegerüst rund um die Illerbrücke Sigishofen umsetzen. Deshalb muss der Verkehr aus Sicherheitsgründen für jeden Kranhub jeweils etwa 15 Minuten in beiden Fahrtrichtungen angehalten werden, teilt das zuständige Staatliche Bauamt Kempten mit.

    Bundesstraße Richtung Oberstdorf: Etwa 20 Kranhübe sind notwendig

    Insgesamt sind im Zeitraum zwischen 16. bis 25. September etwa 20 Kranhübe notwendig. Am 16. und 17. September rechnet die Behörde mit etwa vier Kranhüben. Zwischen dem 22. und den 25. September folgen weitere 16.

