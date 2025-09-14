Sanierung der B19: Ab Dienstag steht der Verkehr immer wieder für 15 Minuten still

Autofahrer auf der B19 zwischen Sonthofen und Oberstdorf müssen sich nochmal in Geduld üben: Wie mehrfach berichtet, wird die Bundesstraße bei Fischen saniert. Dazu gehörte auch der Neubau der Illerbrücke. Der Großteil der Arbeiten ist bereits beendet.

Sanierung der B19 bei Fischen: Blockabfertigung

Nun muss ein Kran noch ein Tragegerüst rund um die Illerbrücke Sigishofen umsetzen. Deshalb muss der Verkehr aus Sicherheitsgründen für jeden Kranhub jeweils etwa 15 Minuten in beiden Fahrtrichtungen angehalten werden, teilt das zuständige Staatliche Bauamt Kempten mit.

Bundesstraße Richtung Oberstdorf: Etwa 20 Kranhübe sind notwendig

Insgesamt sind im Zeitraum zwischen 16. bis 25. September etwa 20 Kranhübe notwendig. Am 16. und 17. September rechnet die Behörde mit etwa vier Kranhüben. Zwischen dem 22. und den 25. September folgen weitere 16.