Bahn will jetzt mehr im Allgäu investieren - aber wo?

Die Bahn will in Bayern im kommenden Jahr mehr investieren als ursprünglich geplant. Wie berichtet, sollen weitere Hundert Millionen Euro in zusätzliche Gleise und Weichen fließen. Auch das Allgäu-Netz ist laut Mitteilung der DB Infrago betroffen. Welche Strecken genau, ließ die Bahn jedoch auf Nachfrage unserer Redaktion offen.

Bahn plant Baustellen im Allgäu - das ist bekannt

Eine Sprecherin teilte mit: „Zu Umfang und Zeiträumen der entsprechenden Baumaßnahmen werden wir rechtzeitig informieren.“ Weitere Details will der Konzern zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen. Von den zusätzlichen Baustellen sind demnach neben dem Allgäu-Netz auch mehrere S-Bahnlinien in München betroffen.

Philipp Nagel, der Vorstandschef der DB Infrago, hatte bereits am Montag um Verständnis bei den Fahrgästen gebeten. Die vielen Baustellen im Jahr 2026 würden den Reisenden viel Geduld abverlangen.

Allgäuer Politiker hatten sich für Investitionen stark gemacht

Mehrere Allgäuer Politiker, darunter der CSU-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Klaus Holetschek, hatten sich zuletzt dafür starkgemacht, dass in das Schienennetz im Allgäu investiert wird. Holetschek gehe davon aus, dass es nun im Allgäu schnell vorangehen wird.

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter sprach von einer guten Nachricht. Die zusätzlichen Arbeiten seien aber „auch bitter nötig“, betonte der CSU-Politiker. „Die Bahn muss bei den Neubauprojekten vorankommen und dringend in die Instandhaltung und Sanierung der Infrastruktur investieren. Entscheidend wird sein, dass dabei nicht nur die Hochleistungskorridore im Fokus stehen.“

Zuletzt war bekannt geworden, dass es auf der Strecke zwischen Buchloe und München zu sogenannten Langsamfahrstellen kommen wird. Auf der Strecke werden Züge 15 Minuten länger unterwegs sein. Eine entsprechende Ankündigung der Bahn wurde von Allgäuer Politikern scharf kritisiert – von einer „neuen Eskalationsstufe“ war die Rede.