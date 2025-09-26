Nun also doch: IC von Oberstdorf nach Hamburg wird komplett gestrichen

Jetzt also doch: Am 4. Oktober wird voraussichtlich zum letzten Mal ein Intercity von Oberstdorf direkt nach Hamburg fahren. Das antwortete die Bahn auf wiederholte Anfrage unserer Zeitung. „Den Intercity zwischen Hamburg und Oberstdorf werden wir im Fahrplan 2026 nicht mehr anbieten. Aufgrund von Bauarbeiten bei Oberstdorf sowie zwischen Würzburg und Ansbach“ werde die letzte Fahrt nach aktuellem Stand Anfang Oktober sein.

Bahn: Äußerst schwache Nachfrage auf Strecke Oberstdorf-Hamburg

Und wenn die Baustellen beendet sind? „Eine Wiederinbetriebnahme der Direktverbindung Hamburg - Oberstdorf ist angesichts der äußerst schwachen Nachfrage (im Schnitt nur rund 20 Reisende pro Fahrt bis Oberstdorf) und unter den bestehenden Rahmenbedingungen sehr unwahrscheinlich und daher derzeit nicht geplant.“

Jetzt wird die Fernverkehrslinie also doch gestrichen

Vergangene Woche hatte uns das Bundesverkehrsministerium noch geschrieben, dass keine Fernverkehrsverbindung gestrichen werden wird. Dort haben wir am Freitag nachgefragt. Die Antwort von Staatssekretär Ulrich Lange (Nördlingen): „Die Erstellung von Fernverkehrsplänen liegt bei der Deutschen Bahn. Insofern sind wir da auch immer auf die aktuellen Aussagen der DB angewiesen. Die Enttäuschung über den Wegfall von Zugverbindungen kann ich als passionierter Bahnfahrer sehr gut nachvollziehen.“

Zwei Hoteliers aus Oberstdorf hatten uns vergangene Woche gesagt, dass es auf den Tourismus keine großen Auswirkungen habe, wenn die Direktverbindung wegfalle. Sie fordern dafür aber, dass beispielsweise von Ulm, wo Fernverkehrszüge ankommen, gute und zuverlässige Verbindungen ins Allgäu angeboten werden.

Künftig ICE L von Nordrhein-Westfalen nach Oberstdorf

Die Direktverbindung von Oberstdorf nach Nordrhein-Westfalen soll bestehen bleiben, teilt die Bahn mit. Da die älteren Intercity-1-Züge bundesweit nach und nach ausgemustert werden, „stellen wir diese Verbindung ab Juli auf den neuen ICE L um“. Das L steht für stufenlosen Einstieg. Damit der tiefergelegte ICE in Oberstdorf halten kann, wird der Bahnhof derzeit umgebaut. Auch weitere Bahnhöfe im Allgäu an dieser Strecke sollen dafür angepasst werden.