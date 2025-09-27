Icon Menü
Bahn streicht Zug ins Allgäu: IC von Oberstdorf nach Hamburg wird komplett gestrichen

Aus für Direktverbindung

Nun also doch: IC von Oberstdorf nach Hamburg wird komplett gestrichen

Nach mehrfachen Nachfragen bei der Bahn bestätigt sie nun: Es wird künftig kein IC mehr von Oberstdorf nach Hamburg fahren. Zu wenige hätten ihn genutzt.
Von Andreas Berger
    Ein ICE-L mit stufenlosem Einstieg soll ab Mitte 2026 regelmäßig von Oberstdorf nach Nordrhein-Westfahlen und zurück fahren.
    Ein ICE-L mit stufenlosem Einstieg soll ab Mitte 2026 regelmäßig von Oberstdorf nach Nordrhein-Westfahlen und zurück fahren. Foto: Deutsche Bahn AG / Claus Weber

    Jetzt also doch: Am 4. Oktober wird voraussichtlich zum letzten Mal ein Intercity von Oberstdorf nach Hamburg fahren. Das antwortete die Bahn auf wiederholte Anfrage unserer Zeitung. „Den Intercity zwischen Hamburg und Oberstdorf werden wir im Fahrplan 2026 nicht mehr anbieten. Aufgrund von Bauarbeiten bei Oberstdorf sowie zwischen Würzburg und Ansbach“ werde die letzte Fahrt nach aktuellem Stand Anfang Oktober sein.

