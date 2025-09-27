Nun also doch: IC von Oberstdorf nach Hamburg wird komplett gestrichen

Jetzt also doch: Am 4. Oktober wird voraussichtlich zum letzten Mal ein Intercity von Oberstdorf nach Hamburg fahren. Das antwortete die Bahn auf wiederholte Anfrage unserer Zeitung. „Den Intercity zwischen Hamburg und Oberstdorf werden wir im Fahrplan 2026 nicht mehr anbieten. Aufgrund von Bauarbeiten bei Oberstdorf sowie zwischen Würzburg und Ansbach“ werde die letzte Fahrt nach aktuellem Stand Anfang Oktober sein.
Aus für Direktverbindung
