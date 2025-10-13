Icon Menü
Bahnstrecke München - Allgäu: Droht ein Bahn-Chaos? So reagieren Zugreisende

Umsteigen in Buchloe

„Jetzt will die Bahn alles auf einmal reparieren“: So reagieren Reisende auf mögliches Zug-Chaos im Allgäu

Die Bahn muss die Geschwindigkeit für Züge auf der Strecke München - Buchloe reduzieren. Worauf sich Pendler einstellen müssen und welche Lösung es geben könnte.
Von Dominik Erhard und Felix Futschik
    Zug-Fahrgäste müssen im kommenden Jahr auf der Strecke von München ins Allgäu mit Verzögerungen rechnen.
    Zug-Fahrgäste müssen im kommenden Jahr auf der Strecke von München ins Allgäu mit Verzögerungen rechnen. Foto: Matthias Becker/Dominik Erhard

    Muhammad Karimi ist regelmäßig mit der Bahn unterwegs. Er steht am Dienstagvormittag am Buchloer Bahnhof und wartet auf den Zug nach Augsburg. „Ich habe den Eindruck, dass die Instandhaltung zu lange vernachlässigt wurde. Jetzt will die Deutsche Bahn plötzlich alles auf einmal reparieren“, sagt der 42-Jährige. Verspätungen gehören für ihn zum Alltag: „Leider muss ich damit leben.“ Er überführt Pkw und ist deshalb auf den Zug angewiesen. Und im kommenden Jahr könnte es für Fahrgäste wie ihn auf den Strecken zwischen Allgäu, Augsburg und München massive Einschränkungen geben.

