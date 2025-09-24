Mit dem Zug von Füssen direkt nach Reutte? – Projekt soll jetzt neu angeschoben werden

Es ist eine uralte Idee, die die im Ostallgäu und Außerfern verankerte Interessengemeinschaft (IG) Verkehrswende auf den Weg bringen will: Bereits 1864 gab es erste Untersuchungen für eine direkte Bahnlinie zwischen Füssen und Reutte samt Bau eines Eisenbahntunnels. Dafür wurden in den folgenden Jahrzehnten immer wieder neue Anläufe unternommen, doch der Erfolg blieb aus. Und auch aktuell hakt es. Denn für den ersten Schritt, eine Machbarkeitsstudie, fehlt auf deutscher Seite der Zahlvater. Doch die IG gibt nicht auf.
Bahnverbindung ins Außerfern
