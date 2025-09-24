Icon Menü
Mit dem Zug von Füssen direkt nach Reutte? – Projekt soll jetzt neu angeschoben werden

Bahnverbindung ins Außerfern

Die alte Idee für eine Bahnverbindung von Füssen ins Außerfern soll neu auf den Weg gebracht werden. Doch wer kommt für eine Machbarkeitsstudie auf? Was jetzt geplant ist.
Von Heinz Sturm
    Der Bahntunnel Oberstaufen ist über 160 Jahre alt. So lange gibt es auch schon die Idee für einen Eisenbahntunnel zwischen Füssen und Reutte. Nun soll das Projekt für eine direkte Bahnverbindung zwischen beiden Orten neu angeschoben werden.
    Der Bahntunnel Oberstaufen ist über 160 Jahre alt. So lange gibt es auch schon die Idee für einen Eisenbahntunnel zwischen Füssen und Reutte. Nun soll das Projekt für eine direkte Bahnverbindung zwischen beiden Orten neu angeschoben werden. Foto: Ralf Lienert (Archiv)

    Es ist eine uralte Idee, die die im Ostallgäu und Außerfern verankerte Interessengemeinschaft (IG) Verkehrswende auf den Weg bringen will: Bereits 1864 gab es erste Untersuchungen für eine direkte Bahnlinie zwischen Füssen und Reutte samt Bau eines Eisenbahntunnels. Dafür wurden in den folgenden Jahrzehnten immer wieder neue Anläufe unternommen, doch der Erfolg blieb aus. Und auch aktuell hakt es. Denn für den ersten Schritt, eine Machbarkeitsstudie, fehlt auf deutscher Seite der Zahlvater. Doch die IG gibt nicht auf.

