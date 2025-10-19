Icon Menü
Risikomanagement beim Bergsport: DAV-Experte spricht über Gruppendynamik und Gefahren

Risikomanagement

DAV-Experte über Gruppen am Berg: „Wer Anerkennung will, geht ein höheres Risiko ein“

Gefahren am Berg gehen über die offensichtlichen wie das Wetter hinaus, sagt ein Alpenvereinsexperte. Beispielsweise dann, wenn man sich blindlings auf die Bergkameraden verlässt.
Von Franziska Jahn
    DAV-Experte Ralf Trinkwalder warnt davor, sich am Berg blindlinks auf andere zu verlassen.
    DAV-Experte Ralf Trinkwalder warnt davor, sich am Berg blindlinks auf andere zu verlassen. Foto: Ralf Lienert/Ralf Trinkwalder

    Eine Wanderung zum Sonnenuntergang, eine gemeinsame Skitour oder zusammen mit dem Fahrrad Richtung Gipfel fahren – besonders zusammen mit Freundinnen und Freunden genießen viele Menschen die Zeit am Berg.

    0 Kommentare

