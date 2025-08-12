Icon Menü
Das sind sieben der besten Orte zum Abkühlen im Allgäu an heißen Sommertagen

Schattige Wanderungen, Tobel und Höhlen

Das sind sieben der besten Orte zum Abkühlen im Allgäu an heißen Sommertagen

Schluchten, Höhlen und Waldwege - das Allgäu bietet auch an heißen Sommertagen erfrischende Ausflugsziele zum Abkühlen. Sieben Tipps aus der Redaktion.
Von Kevin Bury
    • |
    • |
    Im Eistobel ist es auch im Sommer kühl und schattig. Welche Möglichkeiten zur Abkühlung im Allgäu gibt es für Urlauber und Einheimische noch?
    Im Eistobel ist es auch im Sommer kühl und schattig. Welche Möglichkeiten zur Abkühlung im Allgäu gibt es für Urlauber und Einheimische noch? Foto: Thomas Gretler

    Der Sommer hat das Allgäu endlich erreicht. Während manche gar nicht genug von der Sonne bekommen können, sehnen sich andere nach Auszeit im Schatten.

    Wir haben deshalb sieben Orte zusammengestellt, an denen Sie sich draußen in der Natur im Allgäu abkühlen können.

    Eistobel zwischen Oberstaufen und Isny im Allgäu

    Bereits der Name klingt erfrischend: Beim Eistobel zwischen Grünenbach und Maierhöfen kann man im Schatten von hohen Felswänden und Bäumen gemütlich auf einem gut gesicherten Pfad wandern. Strudellöcher und Wasserfälle machen die Tour im Westallgäu zu einem spannenden Sommererlebnis. Mit etwas Glück lässt sich sogar der ein oder andere Alpensalamander blicken - eine der seltensten Amphibienarten Deutschlands hat hier sein Habitat.

    Der Eistobel ist den gesamten Sommer über geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 3,50 Euro, für Kinder 1,50 Euro.

    Im Eistobel geht es an großen Felswänden vorbei, die Schatten spenden.
    Im Eistobel geht es an großen Felswänden vorbei, die Schatten spenden. Foto: Bund Naturschutz/Barbara Göhl (Archivbild)

    Bannwald in Ottobeuren

    Was gibt es Entspannenderes als einen Waldspaziergang? Die Route durch den schattigen Bannwald im Unterallgäu dauert etwa eineinhalb Stunden. Neben dem Pfad in Ottobeuren gibt es zahlreiche Tafeln mit wissenswerten Informationen, Rätseln und Experimenten für Kinder. Für weitere Abkühlung sorgt ein Kneippbecken am Waldrand.

    Breitachklamm in Oberstdorf

    Die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas befindet sich in Oberstdorf. Bei der Route durch die Breitachklamm hängen die an die hundert Meter hohen senkrechten Felswände teils über den Weg - und spenden wertvollen Schatten.

    Die Breitachklamm hat während der Sommersaison von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet. Für Erwachsene kostet der Eintritt 7,50 Euro, für Kinder 2,50 Euro.

    In der Breitachklamm ist es dank tropfender Felsen und hohen Steinwänden angenehm kühl.
    In der Breitachklamm ist es dank tropfender Felsen und hohen Steinwänden angenehm kühl. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

    Besinnungspfad in Nesselwang

    Im Ostallgäu kann man im Trubel des Sommers ein wenig zur Ruhe kommen: Auf dem "Ge(h)zeiten"-Weg laden Stationen ein, die Natur zu genießen und zu meditieren. Der etwa einstündige Weg führt an Wäldern, Wiesen und Wasserfällen vorbei und verläuft am Attlesee, der einen Sprung ins kalte Nass ermöglicht.

    Der Besinnungsweg führt an Wasserfällen und am Attlesee vorbei.
    Der Besinnungsweg führt an Wasserfällen und am Attlesee vorbei. Foto: Pfronten Tourismus

    Starzlachklamm bei Sonthofen

    In der Starzlachklamm bei Sonthofen gibt es mehrere Wasserfälle zu bestaunen. Die Wanderung entlang der Starzlach, die zwischen dem Grünten und dem Wertacher Hörnle in 1070 Metern entspringt, verläuft zu weiten Teilen im Schatten der Felswände.

    Bis Ende Oktober ist die Starzlachklamm täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro, für Kinder 2,50 Euro.

    Auch Canyoning und Klettern ist in der Starzlachklamm möglich.
    Auch Canyoning und Klettern ist in der Starzlachklamm möglich. Foto: Matthias Becker (Archiv)

    Sturmannshöhle in Obermaiselstein

    Wo ist es kühl und schattig? Richtig, in einer Höhle. Der mit Stufen und Gitterböden gesicherte Weg der Sturmannshöhle in Obermaiselstein führt rund dreihundert Meter unter die Oberfläche. Im Inneren der Spalthöhle im Oberallgäu herrschen konstante acht Grad - wie im Kühlschrank.

    Bis Anfang November ist die Sturmannshöhle von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. Die etwa halbstündigen Führungen in die Höhle finden stündlich statt und kosten für Erwachsene 5 Euro. Kinder ab 6 Jahren zahlen 3 Euro.

    Gästen ist es möglich, die Sturmannshöhle bei Obermaiselstein mit einer Virtual Reality Brille vom Haus des Gastes aus zu besichtigen - dank des Projekts "Digitale Hörnerdörfer".
    Gästen ist es möglich, die Sturmannshöhle bei Obermaiselstein mit einer Virtual Reality Brille vom Haus des Gastes aus zu besichtigen - dank des Projekts "Digitale Hörnerdörfer". Foto: Frithjof Kjer, Tourismus Hörnerdörfer (Archiv)

    Hausbachklamm bei Weiler-Simmerberg

    Angenehm kühl ist es auch in der Hausbachklamm im Westallgäu. Die etwa drei Kilometer lange Tour durch die Schlucht führt am Wasser des Hausbachs entlang durch Sansteinwände und Nagelfluhfelsen.

    Die Hausbachklamm ist ganzjährig geöffnet, feste Öffnungszeiten oder Eintrittspreise gibt es nicht.

    Die Hausbachklamm bei Weiler-Simmerberg.
    Die Hausbachklamm bei Weiler-Simmerberg. Foto: Thomas Gretler
