Autofahrer rast in Kaufbeuren Polizei davon und verursacht tödlichen Unfall

Tragischer Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen in Neugablonz bei Kaufbeuren: Ein 20-Jähriger stirbt im Reifträgerweg, nachdem ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer mit seinem Audi in den BMW des jungen Mannes gerast war. Nun läuft die Fahndung nach dem Unfallverursacher auf Hochtouren. Auch am Sonntagmittag gilt der Fahrer noch als füchtig.

Tödlicher Unfall in Neugablonz: Unfallverursacher rast zuvor durch Kaufbeuren

Wie die Polizei mitteilt, ging kurz nach 3.30 Uhr eine Meldung über einen vermutlich betrunkenen Autofahrer in Kaufbeuren ein. Beamte machten sich sofort auf den Weg, konnten den gemeldeten Audi im Stadtbereich aber zunächst nirgends entdecken. Dann wurde eine Polizeistreife auf den Wagen aufmerksam, doch der Fahrer raste mit so hoher Geschwindigkeit davon, dass die Polizisten ihn sofort wieder aus den Augen verloren.

Audi rast in Neugablonz in BMW: 20-Jähriger stirbt noch am Unfallort

Kurz darauf die schreckliche Nachricht: Im Reifenträgerweg in Neugablonz kam es zu einem schweren Unfall, der nach ersten Erkenntnissen von dem nächtlichen Raser verursacht wurde. In einer Rechtskurve kam der mutmaßlich Betrunkene mit seinem Audi auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in den entgegenkommenden BMW. Dessen Fahrer wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb - die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den jungen Mann tun. Seine Mitinsassen wurden leichter verletzt. Schwer verletzt wurde der Beifahrer des Unfallverursachers.

Icon Galerie 9 Bilder Am frühen Samstagmorgen krachten in Neugablonz zwei Autos ineinander. Ein 20-jähriger BMW-Fahrer kam ums Leben, der Unfallverursacher flüchtete.

Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß und wird derzeit von der Polizei gesucht. Ob er sich bei dem Unfall schwerer verletzt hat, ist nicht bekannt. An den beiden Autos entstand jeweils Totalschaden. Zur Unfallaufnahme und der Fahndung nach dem Unfallfahrer waren mehrere Streifen der umliegenden Polizeidienststellen sowie ein Polizeihubschrauber beteiligt. Der Reifträgerweg war bis in den späten Samstagvormittag für die Unfallaufnahme sowie die Bergungs- und Aufräumarbeiten gesperrt.

Feuerwehr befreit Unfallopfer aus Autowrack

Im Einsatz waren auch mehr als 30 Einsatzräfte der Feuerwehren Kaufbeuren und Obergermaringen, die Unfallopfer aus einem der völlig zerstörten Fahrzeuge befreien mussten, Verkehrssicherungsarbeiten übernahmen und die Unfallstelle ausleuchteten.

Lesen Sie auch: Für einen 52-jährigen Deutschen kommt auf der Lechtalstraße im benachbarten Tirol am Freitag jede Hilfe zu spät. Nach einem Sturz verstirbt der Mann noch an der Unfallstelle.