Bosch im Allgäu baut Stellen ab: „Die Wirtschaftskrise hat jetzt die Region erreicht“

Die Wirtschaftskrise ist das politische Dauerthema in diesem Land, doch das Allgäu war bislang noch vergleichsweise glimpflich davongekommen. Die großen Einschläge in Form von massivem Stellenabbau hatte es noch nicht gegeben, die Erwerbslosen-Quote lag zuletzt bei 3,1 Prozent. Doch seit Donnerstag ist klar, dass die Krise nun auch unsere Region erreicht hat. Der Automobil-Zulieferer Bosch baut im Oberallgäu insgesamt 650 Stellen ab.

Den Schaden für die Region nicht noch vergrößern

Der Verlust des Arbeitsplatzes bedeutet einen massiven Einschnitt für die Betroffenen - auch für deren Angehörige. Dem Unternehmen sollte es gelingen, möglichst viele Stellen über natürliche Fluktuation abzubauen. Sonst ist der Schaden für die Region noch größer.

Im Allgäu gibt es viele Firmen die an die krisengeschüttelte Automobil-Industrie liefern. Nun kann man nur hoffen, dass die Stellenstreichungen bei Bosch nicht der Anfang einer unheilvollen Entwicklung sind. Das Beispiel Bosch zeigt zweierlei: Zum einen muss es der Automobil-Industrie schnellstmöglich gelingen, die teilweise enteilte internationale Konkurrenz wieder einzuholen.

Die Wirtschaft muss gestärkt werden - wann liefert die Koalition?

Zum anderen wird überdeutlich, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland gestärkt werden muss. Die Forderungen, beispielsweise nach Bürokratie-Abbau oder niedrigeren Steuern, sind allgegenwärtig. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat versprochen, dieses Land wieder in Ordnung zu bringen. Wann liefert die schwarz-rote Koalition?