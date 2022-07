A96: 16-Jährige überschlägt sich mit Ellenator auf Autobahnauffahrt

Ein „Ellenator“ ist ein Auto, das hinten zwei eng beeinander liegende Räder hat. Eine 16-Jährige baute damit bei Buchloe einen Unfall auf der Auffahrt zur A96.

30.07.2022 | Stand: 16:09 Uhr

Die Jugendliche wollte am Freitagnachmittag gegen 13.45 Uhr mit ihrem Ellenator an der Anschlussstelle Buchloe-Ost auf die A 96 in Richtung Lindau fahren. Mit im Fahrzeug waren zwei 15-jährige Beifahrerinnen. Ein Ellenator gilt trotz der vier Räder als dreirädriges Kraftfahrzeug und kann somit mit der Führerscheinklasse A1 bereits ab 16 Jahren gefahren werden.

Ellenator überschlägt sich auf der Auffahrt zur A96 - drei Verletzte

Vermutlich weil sie zu schnell fuhr, verlor die 16-Jährige im Kurvenbereich der Auffahrt die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Heck des Wagens brach aus. Der Pkw stürzte auf die linke Seite, überschlug sich und schleuderte über die Hauptfahrbahn der A96 gegen die Mittelschutzplanke. Dort kam der Ellenator wieder auf den Rädern zum Stehen.

Die 16-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Augsburg und ihre beide Beifahrerinnen wurden leicht verletzt und wurden ins Krankenhaus gefahren. Der Ellenator wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

