Während in Weinhausen die Bagger anrollen, befürchten manche Anwohner ein Parkchaos und bangen um die Sicherheit der Kinder. Das sagt der Bürgermeister.

02.03.2022 | Stand: 18:46 Uhr

Eigentlich sind die Bauarbeiter in Weinhausen angerückt, um ein Problem zu lösen. Weil der Platz in der Kindertagesstätte (Kita) St. Felizitas nicht mehr ausreicht, soll das alte Lehrerwohnhaus weichen und ein Neubau her. Dann könnten zukünftig etwa 90 Kinder kommen, bisher waren es knapp 40. Doch bei manchen Anwohnern und Anwohnerinnen sorgt das Vorhaben der Gemeinde Jengen nicht für Freude, sondern vielmehr für Ärger.