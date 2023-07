Friedhof der Autowracks? - Ein Auto vergammelt auf Buchloer Parkplatz

Am Pendlerparkplatz in Buchloe modert seit 2022 ein demoliertes Fahrzeug vor sich hin. Nun hat es Gesellschaft bekommen. Dagegen vorzugehen, scheint langwierig.

14.07.2023 | Stand: 05:19 Uhr

Abgemeldet, abgestellt, aus dem Staub gemacht – so in etwa hat es eine Fahrzeughalterin mit ihrem Mercedes gemacht. Dieser steht seit 2022 auf dem Buchloer Pendlerparkplatz an der Autobahn, ist mittlerweile völlig demoliert und vermodert zusehends, wie uns eine empörte Pendlerin schilderte. Sie beobachtet das Geschehen schon seit einer Weile. Nun hat der Pkw auch noch Gesellschaft bekommen von einem weiteren Schrottauto samt Anhänger.

Der alte Mercedes auf dem Buchloer Pendlerparkplatz hat Gesellschaft bekommen von einem weiteren Autowrack samt Anhänger. Bild: Karin Hehl

Der Pendlerparkplatz an der A96 ist öffentlicher Verkehrsgrund. Dort dürfen abgemeldete Fahrzeuge überhaupt nicht abgestellt werden, wie Isabel Schreck, Sprecherin des Polizei, mitteilt. Wird ein Autowrack dennoch verbotenerweise deponiert, fordere die Polizei den (letzten) Halter dazu auf, es zu entfernen. Es wird mit einem „roten Punkt“ versehen, auf dem eine Frist vermerkt ist. Wem das Auto gehört, könne auch ohne Nummernschild ermittelt werden: über die Fahrzeugidentifizierungsnummer (Fin) oder die Umweltplakette.

Autowrack auf Parkplatz in Buchloe: Polizei kann Bußgeld verhängen für unerlaubte Sondernutzung

Bleibt das Fahrzeug stehen, nehme die Polizei laut Schreck eine Anzeige wegen unerlaubter Sondernutzung nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz auf. Es handle sich um eine Ordnungswidrigkeit, für die ein Bußgeld fällig wird. Sofern es sich erkennbar um ein Schrottfahrzeug handelt, stehe zusätzlich illegale Entsorgung von Abfällen im Raum.

(Lesen Sie auch: „Bodenlose Frechheit“: Pendler ärgert sich über Radstellplätze am Buchloer Bahnhof)

„Der Bußgeldrahmen bei Lagerung von Autowracks liegt zwischen 160 und 320 Euro bei sofortiger Beseitigung und ansonsten zwischen 800 und 3200 Euro“, teilt Landratsamtssprecher Stefan Leonhart mit. Wie es im Buchloer Fall ausfällt, sei noch unklar. Die letzte bekannte Halterin habe den Pkw nicht beseitigt. Im nächsten Schritt werde ein Zwangsgeld fällig und die Ersatzvornahme angedroht. Das heißt: Die Behörde lässt das Fahrzeug abschleppen und stellt die Entsorgungskosten in Rechnung. Diese betragen je nach Verschmutzung bis zu 500 Euro.

Wie Schreck mitteilt, wurden 2022 bei der Polizeiinspektion Buchloe „Verstöße nach dem Bayerischen Straßen- und Wegegesetz im unteren zweistelligen Bereich angezeigt“. Ein Hotspot sei der Polizei nicht bekannt. Der schwarze Pkw sei bereits im November 2022 festgestellt und mit dem roten Punkt versehen worden. Zudem wurde eine Anzeige aufgenommen.

"Wo Müll liegt, kommt Müll hinzu", weiß der Buchloer Bürgermeister

Illegale Müllentsorgung komme in Buchloe laut Bürgermeister Robert Pöschl alle zwei bis drei Wochen vor. Meistens handle es sich um Rest- und Hausmüll. Nachdem sie versucht haben, den Verursacher zu ermitteln, entsorgen Bauhofmitarbeiter den Müll zeitnah – unter anderem „wegen der Erkenntnis: Wo Müll liegt, kommt Müll hinzu“, so Pöschl. Ein ständiges Ärgernis sei das Abladen von Restmüll bei Altglas-Containern.

Lesen Sie auch: Ein Flitzer für alle: Buchloe bekommt ein E-Carsharing