Hund beißt 24-jährige Frau - und der Besitzer geht einfach weiter

Ein Hund hat in Buchloe eine 24-jährige Fußgängerin in den Arm gebissen. Sein Herrchen kümmerte sich nicht darum.

07.06.2023 | Stand: 13:30 Uhr

Ein Hund hat am Dienstag in Buchloe eine 24-Jährige Frau in den Arm gebissen. Nach Angaben der Polizei war die Frau auf den Langwiesenweg unterwegs, als ihr ein Mann mit Hund entgegenkam. Als sie mit dem Handy am Ohr an dem Hund vorbeiging, biss er sie in den Arm.

Der unbekannte Mann kümmerte sich nicht darum, dass sein Hund die 24-Jährige angriff

Da die 24-Jährige eine Jacke trug, wurde aus dem Biss lediglich ein blauer Fleck. Der unbekannte Besitzer des Hundes kümmerte sich nicht um den Vorfall. Stattdessen ging er einfach weiter. Laut Polizei handelt es sich um einem Mann von circa 1,80 Meter Körpergröße mit dunklen Haaren. Er trug eine kurze Hose und ein Tshirt. Der Hund war wohl ein dunkler Schäferhund.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Unbekannten. Die Polizei bittet etwaige Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Buchloe zu melden.

