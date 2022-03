Nachdem ein Mann in Buchloe ein Handy und eine Brieftasche in einem Stoffbeutel gefunden hatte, rief er die Polizei und gab die Gegenstände ab.

25.03.2022 | Stand: 13:05 Uhr

In Buchloe hat ein 32-jähriger Mann am Donnerstagvormittag eine Brieftasche sowie ein Handy in einem Stoffbeutel gefunden. Daraufhin verständigte er die Polizei und übergab die gefundenen Sachen. Den Angaben zufolge gehörten die Wertgegenstände einer 60-jährigen Frau, die diese bereits vermisst hatte. Sie holte den Beutel persönlich bei der Polizei ab und bestätigte, dass nichts fehlte.

