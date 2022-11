Drei Brände an einem Tag halten Feuerwehr in Atem

Viel zu tun für die Feuerwehr in Buchloe: Die Einsatzkräfte mussten am Samstag gleich dreimal ausrücken. Dass es mehrmals gebrannt hat, ist wohl Zufall.

20.11.2022 | Stand: 14:35 Uhr

Zunächst geriet Am Samstagmittag in Waal ein Auto in Brand. Der Wagen stand zur Reparatur in einer Autowerkstatt. Das Fahrzeug konnte noch rechtzeitig aus dem Gebäude entfernt werden, so dass dieses nicht beschädigt wurde. Der Schaden am Auto beträgt etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehren aus Waal und Jengen waren mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort.

Drei Brände in Buchloe: Ach ein Unterstand geht in Flammen auf

Am Nachmittag erhielt die Polizei dann die Mitteilung, dass am Bahnhof in Buchloe ein Mülleimer brenne. Der Rauch war deutlich zu sehen. Die Feuerwehr Buchloe löschte den Brand. Es entstand kein Sachschaden.

Kurze Zeit später brannte ein Holzunterstand im Nordosten von Buchloe. Der Brand entstand vermutlich durch zu heiße Asche in einer Restmülltonne. Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Die Polizei machte für alle drei Brände verschiedene Ursachen aus und geht von zufälligen Ereignissen aus.

