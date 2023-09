BZ-Aktion: So ist die Stimmung vor der Landtagswahl in Buchloe

Was bewegt Buchloe vor der Landtagswahl in Bayern? Dazu hat sich unsere Redaktion am Bahnhofsplatz umgehört - und viel Unzufriedenheit wahrgenommen.

13.09.2023 | Stand: 17:48 Uhr

Bayern wählt am 8. Oktober einen neuen Landtag. Zeit zu fragen: Was muss die Politik dringend ändern, wo muss sie handeln? Am Buchloer Bahnhofsplatz ist die Redaktion der Buchloer Zeitung mit Bürgern und Bürgerinnen ins Gespräch gekommen. Dabei wurde deutlich, dass viele Menschen unzufrieden sind mit dem politischen Kurs. Das sind ihre Kritikpunkte und Wünsche:

"Allgemein mehr Unterstützung für Familien", wünschte sich eine 33-jährige Buchloerin, während ihr zweijähriger Sohn sich am Wasserspiel am Bahnhofsplatz erfreute. Seit ein bis zwei Jahren merke sie, dass die Preise für Lebensmittel deutlich gestiegen sind. Sie versuche, Bio-Produkte zu kaufen, doch die seien mittlerweile sehr teuer. "Ich weiß gar nicht, wer sich das leisten kann", sagte sie. Ähnlich verhalte es sich mit Mietpreisen. Die Familie sei von München weggezogen, "weil es so teuer war". Das Thema Wohnen sollte die neue Landesregierung auf jeden Fall auf der Agenda haben.

Buchloerinnen fordern mehr bezahlbaren Wohnraum für Normalverdiener

Diese Ansicht teilten auch Monika Tengler und Anna Ludsteck. "Viele junge Leute, die aus dem Elternhaus ausziehen, können sich gar keine Wohnung leisten", sagte Tengler. Ihrer Meinung nach braucht es in Buchloe und im gesamten Freistaat mehr bezahlbaren Wohnraum für Normalverdiener. Und auch der Bau von Sozialwohnungen sollte forciert werden, ergänzte Ludsteck. Dass diese in Bayern rar sind, komme nicht von ungefähr, sondern sei das Ergebnis von einem leichtfertigen Verkauf und von Versäumnissen der vergangenen Jahren.

Insgesamt schienen die beiden Frauen nicht besonders zufrieden mit der Politik. "Man diskutiert und diskutiert und am Ende bleibt alles beim Alten", so Tengler. So habe sie es etwa bei der Debatte um das Tempolimit von 130 Stundenkilometern erlebt, das die Grünen zu ihrem Thema erhoben hatten. Dieses würden sich Tengler und Ludsteck, die beide meist mit dem Fahrrad unterwegs sind, sogar wünschen. Immerhin wäre es ein schnell umsetzbarer und effektiver Weg, um CO2 einzusparen. "Aber die Autolobby ist zu stark", mutmaßte Ludsteck.

Der Umgang mit Polit-Skandalen lässt die Vertrauensbasis bröckeln

Wie die Landesregierung in der Vergangenheit mit Polit-Skandalen - etwa der Maskenaffäre oder dem Aiwanger'schen Flugblatt - umgegangen ist, hat bei den Buchloerinnen die Vertrauensbasis bröckeln lassen. "Es heißt immer, alles wird lückenlos aufgeklärt", so Tengler. Aber die Ergebnisse sprächen eine andere Sprache.

Trotz aller Unzufriedenheit werden beide auf alle Fälle zur Wahl gehen - das sehen sie als ihre Pflicht. Geradezu erschreckend finden sie, dass manche aus Protest ihr Kreuz bei der AfD machen.

"Mir ist es noch nie schwergefallen, zur Wahl zu gehen und mich zu entscheiden", sagte Volker Sengelaub. Doch dieses Jahr hadert der 76-Jährige. Gefallen würde ihm ein Ergebnis, das die CSU zwingt, über andere Konstellationen nachzudenken. Vielleicht werde dann nicht mehr getreu dem Motto "das war schon immer so" regiert. Aktuell habe er das Gefühl, dass es erst krachen muss, damit Politikerinnen und Politiker handeln.

BZ-Redakteurin Karin Hehl hört sich vor der Landtagswahl die Stimmung in Buchloe an. Hier im Gespräch mit Monika Tengler (rechts) und Anna Ludsteck (Mitte). Bild: Alexandra Hartmann

Thematisch liegt Sengelaub die Bildungspolitik besonders am Herzen, wofür er klare Worte findet: "Das Bildungssystem auf föderaler Basis gehört in die Tonne." Er verstehe nicht, wie man bei solch einer wichtigen Aufgabe alle 16 Länder ihr eigenes Süppchen kochen lassen kann. Zudem würde er sich eine Aufwertung von Handwerksberufen wünschen.

Der Lehrerberuf sollte attraktiver gestaltet werden

Bildung ist auch für Stephan Gehring besonders relevant. Seiner Meinung nach müsse die nächste Regierung die Attraktivität des Lehrerberufs steigern, um dem Mangel an bayerischen Schulen entgegenzuwirken. "Da sehe ich großen Bedarf", sagte Gehring.

Hans Wörishofer kritisierte unter anderem den verschwenderischen Umgang mit Land. Als konkretes Beispiel in Buchloe nannte er die Neue Mitte. Seiner Meinung nach hätte man dort mehr in die Höhe bauen müssen: "Da hätten fünf Stockwerke hingehört." Zudem hätte er sich dort eine Tiefgarage gewünscht, damit nicht zu viel Fläche als Parkplatz zugepflastert wird.

Unverständnis äußerte auch Klaus Probst über so manchen politischen Schritt. Etwa, dass die hiesigen Atomkraftwerke, die eigentlich noch gut in Schuss waren, abgeschaltet wurden und nun teilweise Strom aus Nachbarländern zugekauft werden muss. "Das finde ich nicht gut", sagte der 78-Jährige.

"Dass die Bürger nicht nur als "Finanzspender " herangezogen wird, sondern dass deren Meinung bei politischen Entscheidungen mehr eingebunden werden, forderte ein Buchloer, der sich schriftlich an unsere Redaktion gewandt hatte.

Heizgesetz bereitet 41-Jährigem Sorgen

Vor allem zum Thema Energie plagen Marco Müller Sorgen. "Mich betrifft das Heizgesetz persönlich", sagte der 41-Jährige am BZ-stand am Bahnhofsplatz. In seinem Haus, Baujahr 1973, gibt es eine Ölheizung. Darum habe er die Debatte um das Vorhaben der Bundesregierung genau verfolgt. "Da hat man Ängste", sagte Müller. Weil er viel in ganz Deutschland herumkommt, wollte Müller aber auch eine Lanze für den Freistaat Bayern als Wohnort brechen: "Es lässt sich gut leben hier."

