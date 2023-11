ESV Buchloe muss am Sonntag beim Oberligaabsteiger antreten

Der ESV Buchloe war zuletzt äußerst erfolgreich in der Bayernliga. Am Wochenende wollen die Piraten gegen Ulm und den EHC Klostersee weitere Punkte holen.

Die Erleichterung war spürbar, die Begeisterung auch: Nach zwei Heimniederlagen ist dem ESV Buchloe ausgerechnet im Derby gegen Kempten endlich auch zu Hause der erste Sieg gelungen. Es war das i-Tüpfelchen eines starken Wochenendes, das für den ESVB mit dem 4:3-Auswärtssieg beim Vizemeister in Miesbach begonnen hatte.

Vergangenes Wochenende hat Selbstvertrauen gestärkt

Jetzt wollen die Piraten nachlegen – am Freitagabend sind ab 20 Uhr die Devils Ulm/Neu-Ulm zu Gast in der Buchloer Sparkassenarena. Am Sonntag muss das ESV-Team auswärts beim Oberligaabsteiger EHC Klostersee ran. Dass am vergangenen Sonntag im Allgäu-Derby gegen Kempten endlich auch vor heimischer Kulisse der Knoten geplatzt ist und der erste Heimsieg eingefahren werden konnte, gibt Selbstvertrauen. Im Rennen um die ersten zehn Plätze bleibt Buchloe so weiter dran. Dementsprechend wichtig ist beim Blick auf die Tabelle auch die Freitagspartie gegen die Devils Ulm, die sich aktuell als Zwölfter drei Zähler hinter den auf Rang neun liegenden Freibeutern befinden.

Knappes Match in der Vorbereitung

Die Ulmer waren in dieser Spielzeit bereits zum Auftakt in der Vorbereitung in Buchloe zu Gast und haben hier ein knappes Match mit 2:1 für sich entschieden. Ähnlich eng könnte es auch am Freitag werden. Harte Arbeit, leidenschaftlicher Kampf und eine geschlossene Mannschaftsleistung vor allem in der Abwehr werde man auch in den anstehenden Begegnungen brauchen, so die ESVB-Verantwortlichen.

Oberligaabsteiger ist klarer Favorit

Nach dem Freitagsheimspiel geht es für die Buchloer am Sonntag nach Grafing zum EHC Klostersee geht. Der EHC – im letzten Jahr noch in der Oberliga aktiv – entschied sich im Sommer zum freiwilligen Rückzug in die Bayernliga. Nachdem man als Meister der Saison 2021/22 das Abenteuer Oberliga gewagt hatte, hatte man in der dritthöchsten Spielklasse im letzten Winter einen harten Stand. Als abgeschlagenes Schlusslicht hielt man zwar oft gut mit, zog aber dennoch meist den Kürzeren. Die Grafinger dürften am Sonntag als Favorit an den Start gehen – die Buchloer haben aber ihre bisherigen beiden Auswärtsspiele in dieser Saison gewonnen. Diese Serie wollen sie natürlich am Sonntag fortsetzten.