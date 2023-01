ESV Buchloe verliert gegen Schweinfurt nach Penaltyschießen

Der ESV Buchloe liegt beim Bayernliga-Spiel gegen Schweinfurt lange Zeit vorn, verspielt den Sieg aber schließlich im Penaltyschießen.

Der ESV Buchloe hat am Sonntagabend beim Gastspiel in Schweinfurt die erste Niederlage des neuen Jahres einstecken müssen. Nachdem man zwei Tage zuvor in Waldkraiburg noch 5:0 gewonnen hatte, zogen die Rot-Weißen bei den Mighty Dogs mit 3:4 (0:0, 3:1, 0:2) im Penaltyschießen den Kürzeren. Dabei mussten sich die Freibeuter allerdings an die eigene Nase fassen, da sie das Spiel nach einer 3:1-Führung gegen einen dezimiert angetretenen Gastgeber nicht vorzeitig für sich entscheiden konnten. Zwei späte Gegentreffer sorgten somit für eine ärgerliche, da sicher vermeidbare Niederlage aus Piraten-Sicht.

Erstes Drittel der Partie ESV Buchloe gegen ERV Schweinfurt endet torlos

Beide Teams fanden eher schwer ins Spiel, da Buchloe vermutlich noch die lange Anfahrt in den Knochen hatte und die Hausherren, die unter anderem auf ihre beiden Kontingentspieler verzichten mussten, einen lediglich 14 Mann starken Kader aufboten. So waren Torabschlüsse zunächst absolute Mangelware, ehe Schweinfurts Torwart Benedict Roßberg nach fünf Minuten gegen Luis Hegner und Alexander Krafczyk binnen kürzester Zeit gleich doppelt retten musste. Aber auch sein Gegenüber Johannes Wiedemann im Buchloer Tor zeigte sich wachsam, sodass es durchaus leistungsgerecht torlos erstmalig in die Kabinen ging.

Aus diesen wieder zurückgekehrt gelang den Piraten im zweiten Abschnitt dann ein Traumstart. 48 Sekunden nach Wiederbeginn brachte Krafczyk den ESV mit 1:0 in Front. Und die Buchloer legten gegen Drittelmitte im Powerplay nach. Das 2:0 von Markus Vaitl war dennoch ein eher untypisches Überzahltor, da Vaitl von hinter dem Tor die Scheibe in die Gefahrenzone spielte und diese dort von einem Schweinfurter Abwehrspieler ins eigene Gehäuse befördert wurde (31.).

Buchloer Piraten zeigen sich aktiver im Spiel der Eishockey Bayernliga

Anschließend hatten die nun offensiv doch aktiveren Freibeuter die riesen Chance zum 3:0, doch Mighty Dogs Schlussmann Roßberg parierte gegen den Alleingang von Krafczyk und den anschließenden Nachschuss von Neuzugang Podrezov überragend (34.). Stattdessen fiel der nächste Treffer dann auf der Gegenseite, als jetzt Schweinfurt in doppelter Überzahl agierte und Alexander Asmus auf 2:1 verkürzte (36.). Aber darauf hatten die Gennachstädter noch vor dem letzten Seitenwechsel die passende Antwort parat: Unmittelbar vor Ablauf ein Schweinfurter Strafzeit marschierte Michal Petrak aus der eigenen Zone über das gesamte Feld und vollendete den sehenswerten Sololauf zum 3:1 (39.).

Somit konnten die Buchloer mit einen scheinbar beruhigenden Polster ins letzte Drittel gehen, in dem Alexander Krafczyk und Philip Wolf zunächst die Vorentscheidung liegen ließen (50./52.). Und dann geriet die bis dahin recht gut und diszipliniert stehende Buchloer Abwehr ins Wanken, nachdem Christian Masel wenig später der 3:2 Anschluss gelang (54.).

Schweinfurter Mighty Dogs schöpfen neuen Mut - und drehen das Spiel

Die Mighty Dogs schöpften jetzt nochmals neuen Mut und Buchloe geriet plötzlich in arge Bedrängnis. Erst rette noch der Pfosten vor dem Ausgleich, aber zweieinhalb Minuten vor dem Ende fingen sich die Pirates doch noch den unnötigen Ausgleich durch Kevin Heckenberger ein.

In der Verlängerung hatten zwar die Piraten die etwas klareren Chancen, doch Roßberg blieb unüberwindbar, wie auch im folgenden Penaltyschießen. Dort traf als einziger Alexander Asmus für Schweinfurt, weshalb die Buchloer sich ärgern mussten, dass man nur einen Punkt mit auf die weite Heimreise nehmen konnte.

