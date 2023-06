Feuchtfröhliches Vergnügen an der Gennach in Lamerdingen

Beim Badewannenrennen der Landjugend in Lamerdingen versuchen 33 Teams, schnell und einigermaßen elegant den Parcours mit sechs Hindernissen zu meistern.

26.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Hunderte Zuschauer säumten das Ufer der Gennach in Lamerdingen. 33 Teams aus der näheren Umgebung waren zum beliebten Badewannenrennen angemeldet. „Das könnte ein neuer Rekord sein“, mutmaßte Benedikt Mai, einer der Organisatoren von der Landjugend Lamerdingen.

Unter lautstarken Anfeuerungsrufen der Zuschauer versuchten die Freizeitkapitäne in alten Zinkbadewannen aus Omas Zeiten den Parcours in der Gennach so schnell und elegant wie möglich zu bewältigen. Die insgesamt sechs Hindernisse waren aber keinesfalls gefährlich, man konnte höchstens nass werden – oder die Badewanne zum Umkippen bringen. Wenn das passierte, war die Schadenfreude bei den Zuschauern deutlich zu hören. Die launige Moderation von Michael Engelhart trug ebenfalls zur guten Stimmung bei.

Die Tochter anfeuern

„Wir sind extra aus Fürstenfeldbruck hergefahren, um unsere Tochter anzufeuern“ sagte ein Ehepaar. Sie ließen sich im Zelt ein Stück Torte schmecken. „Nicht nur die Kuchenauswahl ist super, die ganze Veranstaltung ist großartig“, schwärmten sie.

Lisa vom Team „St. Martin Enten“ des Kindergartens hatte gleich ihren eigenen Fanclub mitgebracht. Lautstark standen Kinder mit Plakaten und Eltern am Ufer und feuerten sie an.

Für gekühlte Getränke sorgte ein „fahrender Händler“ und für das leibliche Wohl war im aufgestellten Zelt ebenfalls bestens gesorgt. Stimmungsvoll spielte der Musikverein Lamerdingen bis spät in die Nacht auf.

Zwei-Takt-Power und die krassen Wasserschweine

Als Sieger bei den Erwachsenenteams wurde schließlich „Stadelheim Gennach Team 1“ (Martin Jäger, Werner Hämmerle, Tobias Rohrmoser) gekürt. Der zweite Platz ging an „Die Lindensteiger“ (Dennis Wüster, Ramona Hutter, Corinna Hutter), den dritten Platz belegten „2-Takt-Power“ (Raphael Auer, Felix Rötzer, Sebastian Zenker). Bei der Kinderwertung siegten „Die Idioten“ (Tomislav Popov, Ben Adomeit, Seminar Sedelmeir) vor „Die krassen Wasserschweine“ (Valentin Schindler, Kimi Persikic, Luca Danielewski) und „Namenlos grandios“ (Simon Jaser, Jonas Bauer, Florian Fendt).

Dutzende fleißige Helfer sorgten Tage vorher schon dafür, dass diese Veranstaltung für Teilnehmer und Gäste unvergesslich bleibt und auf jeden Fall wiederholt werden sollte.