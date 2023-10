Fuchstaler Feuerwehrauto ist künftig in Kinsau im Einsatz

Nach der Sommerpause geht es im Fuchstaler Gemeinderat um Finanzen, aber auch Bauanträge stehen auf der Tagesordnung.

05.10.2023 | Stand: 04:30 Uhr

Bei dem Sturm im Juli ist das Dach der Fuchstaler Schulturnhalle beschädigt worden. Nun wurde nachträglich der Auftrag für die Reparatur vom Gemeinderat an einen Spenglerbetrieb für 110.000 Euro vergeben. Mit Rücksicht auf den Schulbetrieb war mit den Arbeiten bereits im August begonnen worden, mittlerweile sind sie abgeschlossen. Rund 75.000 Euro übernimmt die Gebäudeversicherung, den Restbetrag trägt die Gemeinde, da zusätzlich die Gelegenheit genutzt wurde, eine Dämmung in das Dach einzubringen und so Mehrkosten entstanden.

Neues Spielfeld und neue Laufbahn

An der Fuchstaler Mittelschule wird von der Gemeinde ebenfalls Geld investiert: Das Rasenspielfeld und auch die Tartanlaufbahn auf dem Sportgelände sollen saniert werden. Wegen des Umfangs der Maßnahme müsse man für die Planung ein Ingenieurbüro beauftragen, hatte Zweiter Bürgermeister Stephan Völk zu dem Thema schon in einer vergangenen Gemeinderatssitzung erläutert. Den Zuschlag erhielt nun ein Planungsbüro aus Baden-Württemberg für 45.000 Euro.

Feuerwehrauto ist schon gesegnet

In der Gemeinderatssitzung im Fuchstal ging es zudem um den neuen Gerätewagen der Feuerwehr Leeder, der war Anfang September gesegnet worden. Das 1987 in Betrieb genommene Löschfahrzeug LF16 wurde nun ausgemustert und für 10.000 Euro an die Gemeinde Kinsau verkauft. Dort bestehe Bedarf dafür, sagte Völk, andernfalls hätte man es einer Feuerwehrschule überlassen. Auf Wunsch von Ratsmitglied Christoph Kneißl wird in den Kaufvertrag mit aufgenommen, dass bei einer Weiterveräußerung die Gemeinde Fuchstal ein Vorkaufsrecht erhält.

Kuriose Geschichte

Damit bezog sich Christoph Kneißl auf das Schicksal des im Jahr 1956 in den Dienst gestellten ersten Fahrzeugs, das die Gemeinde Fuchstal 2001 an einen privaten Sammler veräußert hatte, der es dann entgegen der Absprache auf einer Auktionsplattform weiter verkaufte. Erst im Jahr 2014 stieß ein Mitglied der Leederer Feuerwehr dann auf das vermisste Fahrzeug, das in der Folge zurückgekauft wurde und seitdem in einem Anbau des Bauhofes ausgestellt ist. Abgelehnt hat der Gemeinderat mit sieben zu drei Stimmen hingegen die nachträgliche Genehmigung eines Carports in Asch, da dieser unmittelbar mit der Straße abschließt und somit kein Stauraum vorhanden ist. Aus Sicht der Verwaltung wäre eine Genehmigung möglich gewesen, da es sich um eine wenig befahrene Straße handle.

Die Gemeinde Fuchstal sieht in ihrer Stellplatzsatzung eine Mindesttiefe für die Zufahrt von fünf Metern vor, nach der Bayerischen Bauordnung sind drei Meter vorgeschrieben. Bei der Ablehnung des Antrags wurde argumentiert, dass man mit diesem Präzedenzfall künftig jegliche Abweichung von der Satzung gestatten müsse.