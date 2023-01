Martin Bucher wird Ehrenkommandant der Feuerwehr Jengen

Die Freiwillige Feuerwehr Jengen würdigt den Einsatz des langjährigen Kommandanten. Warum die Brandschützer 2022 besonders viel üben mussten.

09.01.2023 | Stand: 05:12 Uhr

In guter alter Tradition fand am 5. Januar die Jahresversammlung der Feuerwehr Jengen statt – erstmalig wieder in Präsenz und eröffnet vom neu gewählten Vorsitzenden Florian Mayr. Neben Berichten über Einsätze und Erfolge der Jugendfeuerwehr wurde Martin Bucher zum Ehrenkommandanten ernannt.

Einsatzstunden fer Feuerwehr Jengen sinken, Übungsstunden steigen

Die Zeit für Einsätze ist im vergangenen Jahr auf 334 Stunden zurückgegangen, wie Kommandant Hans-Jürgen Kirschner berichtete. Dafür haben die Jengener Brandschützer über das Doppelte für Übungen aufgebracht: 760 Stunden. Diese seien überwiegend auf die Einweisungen in das neue Löschfahrzeug zurückzuführen.

Als weitere Neuerung stellte Kirschner die Fachgruppen vor. In den Bereichen Brand, Technische Hilfeleistung, Medizin, Funk und Führung bereiten die Leiter spezialisierte Übungen vor. So sollen Mitglieder gezielt geschult werden.

Jugendfeuerwehr sahnt bei schwäbischem Wettbewerb bestes Jengener Ergebnis ab

Jugendwart Klaus Forstner präsentierte die Tätigkeiten der Jugendfeuerwehr. Das Highlight des vergangenen Jahres sei die Teilnahme beim schwäbischen Wettbewerb in Vöhringen mit drei Teams gewesen. Mit Platz 13 erreichte der Nachwuchs das bisher beste Jengener Ergebnis. Darüber hinaus beteiligten sich die Mitglieder beim Friedensfest, bei dem für die Ukraine-Hilfe gesammelt wurde, am Jengener Flohmarkt und der Nacht der Feuerwehr.

Beim Feuerwehrverein waren daneben noch die Fahnenabordnung sowie Veranstaltungen wie der Kameradschaftsabend, der Martinsumzug und der adventlichen Lichterweg zu erwähnen. In Erinnerung bleibe auch die Feier zur Ankunft des neuen Löschfahrzeugs im Oktober sowie die Übergabe des bisherigen Löschfahrzeugs an die Wehr in Beckstetten.

Martin Bucher wird Ehrenkommandant

Als besondere Würdigung für die langjährige Arbeit wurde der frühere Kommandant Martin Bucher bei der Versammlung zum Ehrenkommandanten der Feuerwehr Jengen ernannt. Martin Bucher, dessen Arbeit stets geschätzt worden sei, schied im vergangenen Jahr altersbedingt aus dem aktiven Dienst aus. Nahezu alle im Raum anwesenden Brandschützer hatten unter Bucher zahlreiche Einsatzstunden geleistet.

Lesen Sie auch: 158 Mal im Einsatz: Feuerwehr Buchloe zieht Bilanz