Muss Bauplatzvergabe in Lamerdingen geändert werden?

09.10.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Für größere Diskussionen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Lamerdingen haben die Vergaberichtlinien für die gemeindlichen Bauplätze gesorgt. Bei den Bürgerversammlungen waren Stimmen laut geworden, dass ein Arbeitsplatz in der Gemeinde bei der Vergabe nicht berücksichtigt werde. Ebenso würden kinderlose Bewerber gegenüber Familien benachteiligt. Bei einer ersten Vergabe hatten sich 50 Interessierte beworben, von denen acht den Zuschlag bekamen. Ob und inwieweit die Vergaberichtlinien geändert werden sollen, konnte der Gemeinderat auch nach längerer Debatte nicht abschließend klären.

Das sagt die Gemeinde zu den Anregungen aus den Bürgerversammlungen

Kritisch sah ein Anwohner die Parksituation an der Dorfstraße in Kleinkitzighofen. Dort werden momentan drei neue Häuser gebaut. Bürgermeister Manuel Fischer erklärte, dass alle notwendigen Stellplätze gemäß der Satzung nachgewiesen wurden. „Momentan stehen dort nur Baustellenfahrzeuge. Es wird abgewartet, bis die Bewohner eingezogen sind und dann neu bewertet“, sagte Fischer. Auch ein Halteverbot sei in dem Bereich denkbar. Im noch unbebauten Neubaugebiet „Dillishausen-Süd“ wurden ein Dutzend Straßenleuchten abgeschaltet, um Energie zu sparen. Die Verkehrssicherungspflicht sei weiterhin gewährleistet, da die Beleuchtung an den Knotenpunkten angelassen werde. Zudem thematisierten die Räte die mögliche Ausweitung einer Tempo-30-Zone vom Neubaugebiet bis zum Salachweg. Sie sprachen sich aber letztlich dagegen aus. Bei Bedarf sollen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und dann erneut entschieden werden.

"Auf bessere Zeiten vertagen"

Der Wunsch eines Bürgers, die Anschlagtafel in Dillishausen zu beleuchten, wurde abgelehnt. „In einer Zeit, in der Städte nachdenken, ob sie die Weihnachtsbeleuchtung auslassen, sollten wir das Anliegen auf bessere Zeiten vertagen“, sagte Gemeinderätin Jutta Jaser. Zur Frage, ob die Beschilderung in Dillishausen in Angergasse und Salachweg geändert werden soll, gab es keine einheitliche Meinung. Die Räte waren sich jedoch einig, dass am westlichen Dillishausener Ortsrand ein „Rechts-vor-links“- Schild zur nördlichen Eschenlohstraße aufgestellt werden soll.

Das Gremium behandelte außerdem folgende Punkte:

Zwei Bauvorhaben in der Wangerstraße und in der Bahnhofstraße in Lamerdingen erteilten die Gemeinderäte einstimmig ihr Einvernehmen.

Der katholischen Pfarrkirchenstiftung St. Cyprian und Justina in Kleinkitzighofen wird für die Schädlingsbekämpfung im Pfarrstadel mithilfe eines Begasungszeltes ein Zuschuss in Höhe von rund 850 Euro gewährt.

Um im Notfall die nötigste Infrastruktur aufrechterhalten zu können, beschloss der Gemeinderat einstimmig, ein Zapfwellen-Notstromaggregat mit einer Leistung von 40 Kilowatt für rund 10.000 Euro zu beschaffen. Zudem will die Gemeinde dazu aufrufen, dass Bürger, die notfalls Stromaggregate zur Verfügung stellen können, sich melden.

Mehrere Mitgliedskommunen der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Begegnungsland Lech-Wertach und der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) trafen sich, um über eine Zusammenarbeit bei Energiefragen zu beraten. So soll ein interkommunaler Energienutzungsplan entstehen. Ratsmitglied Helmut Herz wies darauf hin, dass es in der Gemeinde bereits Windenergieanlagen gibt, Fotovoltaik sei ebenso vorhanden und Geothermie komme nicht infrage. Mit sechs zu sieben Stimmen lehnte der Gemeinderat eine Teilnahme am Energienutzungsplan ab.