"Die Nachfrage ist so hoch wie nie" - Lange Wartezeiten für moderate Mieten in Buchloe

Wohnraum in Buchloe ist knapp und wird immer teurer. Trotzdem will die Soziale Wohnungsbaugenossenschaft weiter „sozial verträgliche“ Preise anbieten.

03.11.2023 | Stand: 10:17 Uhr

„Unsere Genossenschaft ist gut aufgestellt.“ So lautete die positive Nachricht, die der Aufsichtsratvorsitzende der Sozialen Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) Buchloe, Peter Kil, jüngst bei der Jahresversammlung vorausschickte. Moderate Mieten, eine niedrige Fluktuationsrate und langjährige Mietverträge zeichneten die Wohnbaugenossenschaft aus. Allerdings gehen die aktuellen Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt und in der Politik auch an der Genossenschaft nicht spurlos vorbei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.