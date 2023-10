Theatergruppe Großkitzighofen spielt "Gleis Geisterei"

Die Theatergruppe Großkitzighofen bringt nach längerer Pause wieder ein Stück auf die Bühne. Darin taucht ein geheimnisvoller Fremder im Ort auf.

21.10.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Nach vier Jahren Pause geht es für die Theatergruppe Großkitzighofen wieder auf die Bühne: „ Gleis Geisterei“ heißt das humorvolle Stück von Ralph Wallner mit Zeitsprüngen in die Vergangenheit unter der Regie von Sabine Schröder.

Im neuen Theaterstück geht es um einen sogenannten Gleisgeist

In dem Stück taucht der geheimnisvolle Fremde Giacomo (Martin Leitmeier) eines Nachts am verwaisten Bahnsteig von Großdillislamerhofenkitzighausen auf. Ein sogenannter Gleisgeist, der die Fähigkeit besitzt, in der Zeit zurückzuspringen. Mit seinem Hang zur Romantik will er dem enttäuschten Kioskbesitzer Hans (Johannes Geirhos) helfen, sein Lebensglück zu finden. Gleichzeitig tummeln sich zahlreiche Personen auf dem Bahnhof: Unter anderem zwei lustige Landstreicher (Johanna Götz und Simon Fried), der verpeilte Bürgermeister Fritz (Manuel Fried) mit seiner feschen Frau Mona (Carina Sing) und die Bäuerinnen Ursl (Simone Rau) und Brunhilde (Erika Weißhaar-Fried).

Premiere des turbulenten Vergnügens ist am Samstag, 18. November, um 20 Uhr im Schützenheim Großkitzighofen. Weitere Aufführungen sind am Sonntag, 19. November 19 Uhr, Samstag 25. November, 20 Uhr, Sonntag 26. November, 19 Uhr, sowie Freitag und Samstag, 1. und 2. Dezember, jeweils 20 Uhr.

Kartenvorbestellung bei Familie Geirhos, Telefon 08248/381.

Lesen Sie auch: Diese Stücke zeigt die Kulturwerkstatt Kaufbeuren in den kommenden Monaten