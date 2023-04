Festliche Klänge im Passionstheater

Die Musikgesellschaft Harmonie Waal spielt ihr Jahreskonzert im festlich geschmückten Passionstheater. Langjährige Mitglieder werden geehrt.

16.04.2023 | Stand: 12:02 Uhr

Landauf, landab präsentieren die Musikkapellen und -vereine nach der Corona-Pause wieder ihr Können bei Jahreskonzerten. So auch die Musikgesellschaft Harmonie Waal. Dabei nutzte die Kapelle unter der Leitung von Hans Daxer den Festsaal des Passionsspielhauses mit seiner sensiblen und in der Umgebung wohl einmaligen Akustik.

Monumentalwerk des Waaler Konzertabends ist "Tirol 1809"

Das Publikum lauschte einem vielschichtigen Programm, die festlich geschmückte Kulisse bot ideale Voraussetzungen für das Monumentalwerk des Abends: „ Tirol 1809“ von Sepp Tanzer. Die drei-sätzige Suite – in Fachkreisen auch als „Battaglia“ bekannt – gilt als Markstein im Bereich der Blasorchester-Literatur. Emotional und aussagekräftig beschrieben die Musiker den Tiroler Volksaufstand gegen die bayerisch-französische Besatzung.

In der Ouvertüre „Midwest Golden Jubilee“ des amerikanischen Musikprofessors James Curnow stand neben Fanfarenthemen die Rhythmik im tiefen Blech und Schlagwerk im Vordergrund. Stilsicher setzte Daxer die Motive um und profitierte von seinem sicheren Umgang mit schwierigen Rhythmen.

Waaler Musiker haben auch Stücke für Freunde traditioneller Blasmusik im Programm

Ein weiterer Höhepunkt war die Filmmusik zu „Titanic“. Das Drama um den Untergang des Schiffes setzte die Kapelle pathetisch um. In die Welt des musikalischen Genies entführte die Kapelle mit dem Musical „Mozart“. Mit „Graf Zeppelin“ und „Mir sein die Kaiserjager“ machte die Kapelle einen Abstecher in das Genre „Schwere Militärmärsche“. Im Gegensatz dazu steht der eher unbekannte Marsch „Gruß an Oberbayern“ von Georg Freundorfer, den stellvertretender Dirigent Christoph Wanka einstudiert hatte.

Für die Freunde der traditionellen Musik gab es als i-Tüpfelchen den Walzer „Herzensgrüße“ und die Polka „Böhmisch klingts am schönsten“. Das begeisterte Publikum applaudierte und wurde mit dem Konzertmarsch „Im Schlossgarten“ von Hans Daxer belohnt. Herbert Hofer, Vorsitzender des Bezirks V des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, und der Vorsitzende der Musikgesellschaft „Harmonie“ Waal, Christian Klausner, ehrten zahlreiche Mitglieder.

Ehrungen bei der Musikgesellschaft Harmonie Waal:

Bläserabzeichen Bronze D 1 : Marlene Buchmann

: Marlene Buchmann 10 Jahre im Verein : Anna Guggenmos, Anja Igel, Sara Klausner, Anna Hörner, Mirja Kratzer, Lena Walter, Alina Kratzer, Julia Giessler, Simon Klausner, Jakob Leukert und Fabian Scheitle.

: Anna Guggenmos, Anja Igel, Sara Klausner, Anna Hörner, Mirja Kratzer, Lena Walter, Alina Kratzer, Julia Giessler, Simon Klausner, Jakob Leukert und Fabian Scheitle. 15 Jahre: Lisa Klausner, Anja Zingerle, Leo Novacek, Michael Völk.

Lisa Klausner, Anja Zingerle, Leo Novacek, Michael Völk. 20 Jahre: Barbara Friedberger, Michael Klausner.

Barbara Friedberger, Michael Klausner. 25 Jahre : Christian Porzelius, Theresa Koreis.

: Christian Porzelius, Theresa Koreis. 30 Jahre : Florian Bersch, Christoph Wanka.

: Florian Bersch, Christoph Wanka. 40 Jahre: Winfried Ledel.

Winfried Ledel. 20 Jahre als Vorsitzender : Christian Klausner.

: Christian Klausner. Verabschiedung: Willi Stedele, Gottfried Wagner, Ulrich Wagner.

