Mann prellt mehrfach die Zeche in Taxis und Gasthöfen im Allgäu

Im Ostallgäu treibt ein Einmietbetrüger sein Unwesen. Mehrfach soll er bereits die Zeche geprellt haben.

15.07.2022 | Stand: 13:10 Uhr

In Westendorf im Ostallgäu hat Anfang Juli ein 23-Jähriger die Zeche bei einem Gasthof geprellt. Laut Polizei soll der Mann in dem Gasthof übernachtet haben und am nächsten Tag verschwunden sein ohne die Rechnung in Höhe von 60 Euro zu zahlen. Er soll zudem bereits in den vergangenen Wochen zwischen Augsburg, Schongau und Kempten mehrfach aufgefallen sein.

Zechpreller im Ostallgäu hat auch Taxifahrten nicht gezahlt

Der Mann fuhr außerdem mehrfach ohne bezahlen zu können mit dem Taxi. Der 23-Jährige ist derzeit wohnungslos und soll sich im Ostallgäu aufhalten.

