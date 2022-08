Wo die "Gipfel" der nördlichsten Gemeinden im Ostallgäu liegen

Die höchsten Punkte der sieben nördlichsten Gemeinden des Ostallgäus haben auch ihre Reize. Die alpinen Schwierigkeiten sind überschaubar, dafür gibt es andere.

16.08.2022 | Stand: 18:09 Uhr

Superlative müssen einfach sein, so ist der Mensch wohl. Das Größte, das Schnellste und vor allem das Höchste, das ist interessant. Kein Wunder, dass der Begriff „Seven Summits“ inzwischen in vieler Munde ist. Eigentlich bezeichnet dieser das extrem anspruchsvolle und teure Vorhaben, die jeweils höchsten Berge der sieben Erdteile zu besteigen, wird aber inzwischen auch für die sieben höchsten Gipfel einer bestimmten (Berg-)Region verwendet. Also warum nicht auch die höchsten Punkte des nördlichen Ostallgäus erkunden, auf das die Bewohner des südlichen Teils der Region ja gerne als „Unterland“ herabblicken?

Ohne genaue Koordianten geht meist gar nichts

Eines ist schon vor dem Start klar: Alpinistisch sind die Gipfel der sieben nördlichsten Kommunen des Landkreises sicher kein Problem. Dafür stellt sich eine andere Schwierigkeit: Wo befindet sich der höchste Punkt des jeweiligen Gemeindegebietes überhaupt? Da hilft dem Gipfelstürmer das Bayerische Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung mit Höhenangaben, vor allem aber mit Koordinaten weiter. Letztere sind meist unverzichtbar. Denn dass der Höhepunkt einer Gemeinde so markant heraussticht wie der Lindenberg mit dem Rid-Monument bei Rieden, ist auf dieser Seven-Summits-Tour eher die Ausnahme. Von Kaufbeuren kommend ist der Moränenhügel jedenfalls ein idealer Auftaktgipfel. Der höchste Punkt mit 676,92 Metern über dem Meer liegt wenige Schritte nordwestlich des neugotischen Denkmals und bietet einen überraschend weiten Blick übers Land. Gut, dass sich der höchste Punkt der Nachbargemeinde Jengen mit 694,10 Metern über dem Meer auf demselben Höhenzug befindet. Forstwege führen recht bequem zum betreffenden Waldstück westlich von Beckstetten. Nur Viehweiden und einige Baumreihen, aber doch etliche Höhenmeter trennen das Dorf vom Gipfel. Der befindet sich auf einer großen Kahlschlagfläche, die mit Tausenden von Baumpflänzchen wieder aufgeforstet wurde.

In Buchloe ist es der Lindenberger Kirchberg? Weit gefehlt!

Beim weiteren Weg Richtung Buchloe stellt sich die Frage, ob nicht der Lindenberger Kirchberg der Gipfel der Gennachstadt sein könnte, aber weit gefehlt. Näher liegt zuerst der „Gipfel“ der Gemeinde Lamerdingen. Der zählt 618,51 Meter über dem Meer und erfüllt tatsächlich das „Unterland“-Klischee. Er liegt nämlich völlig unspektakulär in einem Acker an der südlichen Gemeindegrenze, wenige Schritte nordwestlich des Kreisverkehrs, an dem die Buchloer Nordumgehung die Staatsstraße in Richtung Dillishausen kreuzt. Also weiter zum Höhepunkt der Stadt Buchloe mit 649,60 Metern über Normalnull. Dazu geht es über Honsolgen zum Koppenhof und idyllisch noch weiter östlich hinauf auf den Höhenzug, auf dem die Grenze zwischen Schwaben und Oberbayern verläuft. Den Gipfel liegt wiederum mitten in einem Waldstück und ist überwuchert von Beerensträuchern mit verlockenden Früchten.

Gleich drei der "Seven Summits" liegen auf dem "Grenzkamm" zwischen Schwaben und Oberbayern

Auf diesem „Grenzkamm“ liegen auch zwei weitere Gipfel der Tour. Alpine Gefühle kommen auf, wenn man ganz im Süden der Marktgemeinde Waal den steilen Schotterweg zum Buchhof erklimmt. In einem Waldstück südlich des Einödhofs, wo die Bio-Hühnerhaltung eine lange Tradition hat, steigt das Gelände bis auf 703,44 Meter über dem Meer an. Dann folgt der „Mount Everest“ dieser Mikro-Seven-Summits. Auf 728,62 Metern liegt der Gipfel der Gemeinde Oberostendorf. Doch der Blick an dem Punkt auf einer Wiese oberhalb des Weilers Krämoos geht zunächst nicht nach unten, sondern nach oben: Dort ragt nämlich ein mächtiges Windrad auf. Ein gebührendes Finale ist der Georgiberg bei Untergermaringen. Am nördlichen Rand des Friedhofs rund um die romanische Kirche, neben dem Grab von Ernst und Lydia Mosch, erreicht das Germaringer Gemeindegebiet 720,21 Meter über Null. Atmosphäre und Aussicht dieses Ortes laden zu einer ausgiebigen Gipfelrast ein. Als beim Rückweg zum „Basislager“ in Kaufbeuren langsam die Sonne über dem Rid-Monument untergeht, ist klar: Auch im „Unterland“ kann man eine lohnende und durchaus anstrengende Bergtour unternehmen.

Über die Serie "Mikroabenteuer"

Sahara durchqueren, Fallschirm springen, Kilimandscharo besteigen – Abenteuer haben viele Gesichter. Aber muss es gleich gefährlich, klimaschädlich und teuer sein? Muss es nicht. Mikroabenteuer sind derzeit in aller Munde. Dabei handelt es sich um Erlebnisse im Alltag und vor der Haustür. Was als Herausforderung gilt, bestimmen wir selbst. Redaktionsmitglieder machen sich auf die Suche danach. Davon handelt diese Serie, die mit diesem Teil startet.

