Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

Diese Burg bei Kaufbeuren im Allgäu ist abgebrannt und nur noch ein Turm

Serie "Burgen im Allgäu"

Burg Helmishofen - "die Zerstörte": Geplündert, beschädigt und abgebrannt

Immer wieder wurde die Burg Helmishofen im Laufe der Zeit zerstört. Im Bauernkrieg waren dabei Aufständische am Werk, die hinterher beim Wiederaufbau helfen mussten.
Von Simone Härtle-Markotic
    • |
    • |
    Die Ruine der Burg zu Helmishofen, von der nur noch Mauerreste und der Bergfried erhalten sind, ist heute eigentlich nur noch unter dem Namen "Römerturm" bekannt.
    Die Ruine der Burg zu Helmishofen, von der nur noch Mauerreste und der Bergfried erhalten sind, ist heute eigentlich nur noch unter dem Namen "Römerturm" bekannt. Foto: Helmut Kögel

    Gleich mehrfach ist sie in ihrer jahrhundertelangen Geschichte zerstört und wieder aufgebaut worden: Die Burg zu Helmishofen im Ostallgäu. Heute sind nur noch einzelne Mauerreste und der Bergfried übrig. Trotzdem ist die Ruine, die unter dem Namen Römerturm bekannt und auf einem Bergrücken am nordöstlichen Ortsrand von Helmishofen gelegen ist, ein beliebtes Ausflugsziel. Steile Stufen führen hinauf in den Turm, von oben können die Besucher den Ausblick auf das gesamte Kaltental genießen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden