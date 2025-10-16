Burg Helmishofen - "die Zerstörte": Geplündert, beschädigt und abgebrannt

Gleich mehrfach ist sie in ihrer jahrhundertelangen Geschichte zerstört und wieder aufgebaut worden: Die Burg zu Helmishofen im Ostallgäu. Heute sind nur noch einzelne Mauerreste und der Bergfried übrig. Trotzdem ist die Ruine, die unter dem Namen Römerturm bekannt und auf einem Bergrücken am nordöstlichen Ortsrand von Helmishofen gelegen ist, ein beliebtes Ausflugsziel. Steile Stufen führen hinauf in den Turm, von oben können die Besucher den Ausblick auf das gesamte Kaltental genießen.

Simone Härtle-Markotic Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Helmishofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Manfred Hauser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis