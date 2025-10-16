Serie „Burgen im Allgäu“ Burg Hohenfreyberg und Eisenberg - "die Gewaltigen": Vom Sohn, der die Familie ruinierte, zum todbringenden Burgfräulein

Sowohl Hobby-Archäologen als auch Sagen-Liebhaber kommen auf den Burgen Eisenberg und Hohenfreyberg auf ihre Kosten. Denn dort schlummert nicht nur Geschichte.