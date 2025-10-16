Icon Menü
Diese beiden Burgen im Allgäu kann man perfekt an nur einem Tag besichtigen

Serie „Burgen im Allgäu“

Burg Hohenfreyberg und Eisenberg - "die Gewaltigen": Vom Sohn, der die Familie ruinierte, zum todbringenden Burgfräulein

Sowohl Hobby-Archäologen als auch Sagen-Liebhaber kommen auf den Burgen Eisenberg und Hohenfreyberg auf ihre Kosten. Denn dort schlummert nicht nur Geschichte.
Von Naomi Rieger
    "Die Gewaltigen" Burgen Hohenfreyberg und Eisenberg blicken auf eine ereignisreiche Geschichte zurück.
    "Die Gewaltigen" Burgen Hohenfreyberg und Eisenberg blicken auf eine ereignisreiche Geschichte zurück. Foto: Benedikt Siegert

    Hoch über der Gemeinde Eisenberg thronen auf einem Kalkmassiv die beiden gewaltigen Burgruinen von Eisenberg und Hohenfreyberg. In den Gemäuern der alten Bauwerke schlummert viel Geschichte: der Angriff der Bauern während des Bauernaufstands, eine verarmte Adelsfamilie und - angeblich - ein bis heute klagendes Burgfräulein. Warum führte ein junger Adeliger seine Familie mit Hohenfreyberg fast in den Ruin? Warum bezeichnet eine Kulturführerin die Nachbar-Burgen als "Friedensburgen"?

