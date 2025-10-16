Burg Hohenfreyberg und Eisenberg - "die Gewaltigen": Vom Sohn, der die Familie ruinierte, zum todbringenden Burgfräulein

Hoch über der Gemeinde Eisenberg thronen auf einem Kalkmassiv die beiden gewaltigen Burgruinen von Eisenberg und Hohenfreyberg. In den Gemäuern der alten Bauwerke schlummert viel Geschichte: der Angriff der Bauern während des Bauernaufstands, eine verarmte Adelsfamilie und - angeblich - ein bis heute klagendes Burgfräulein. Warum führte ein junger Adeliger seine Familie mit Hohenfreyberg fast in den Ruin? Warum bezeichnet eine Kulturführerin die Nachbar-Burgen als "Friedensburgen"?
Serie „Burgen im Allgäu“