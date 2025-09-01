Plötzlich bildet sich Chlorgas in Sonthofer Schwimmbad: Großeinsatz

Rund 40 Rettungskräfte sind in der Nacht zum Samstag zu einem Schwimmbad in Sonthofen ausgerückt. Laut der Polizei hatte ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma Putz-Chemikalien falsch angemischt, wodurch Chlorgas entstand. Die Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung seiner Atemwege und zur Beobachtung ins Immenstädter Krankenhaus. Weitere Verletzte gab es nicht.

Chlorgas in Sonthofen: Feuerwehr führt Messungen durch

Um eine Gefahr für die Allgemeinheit ausschließen zu können, führte die Feuerwehr wiederholt Messungen durch. Diese verliefen zum Glück negativ. Im Einsatz waren unter anderem die Freiwillige Feuerwehr Sonthofen, die Freiwillige Feuerwehr Altstädten sowie der Rettungsdienst.

Was ist Chlorgas?

Chlorgas wirkt ätzend auf die Atemwege und kann zu Flüssigkeit in der Lunge führen, ein Einatmen des Gases kann daher lebensgefährlich sein. Der Gefahrstoff kann auch über die Haut aufgenommen werden. In vielen Bädern wird Chlor zur Desinfektion des Badewassers verwendet.

Im schlimmsten Fall kann Chlorgas sogar im Hausgebrauch entstehen, warnt der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW): Chlorbleichlauge zum Beispiel dürfe nie mit Bad- oder WC-Reinigern gemischt werden.

Chlorgas-Alarm im Schwimmbad kein Einzelfall

Immer wieder kommt es in Schwimmbädern zu Vorfällen mit Chlorgas. Zuletzt musste das Wendlinger Freibad im benachbarten Baden-Württemberg nach einem Chlorgasaustritt gesperrt werden. Im Februar dieses Jahres wurden fünf Mitarbeiter eines Erlebnisbads in Niederbayern durch Chlorgas verletzt.

