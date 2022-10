Chris de Burgh auf Solo-Pfaden

Seit 50 Jahren auf den Bretter der Welt unterwegs

25.10.2022 | Stand: 21:44 Uhr

Chris de Burgh, der seinen ersten Plattenvertrag 1972 erhielt und seinen Durchbruch in Deutschland mit dem Album „The Getaway“ und der Single „Don’t pay the ferryman“ feierte, kam am Dienstag nach Kempten in die bigBOX Allgäu. Der irische Sänger und Komponist, der eigentlich in Argentinien geboren wurde, präsentierte bei seinem Konzert nicht nur Songs aus seinem neuesten Album „The Legend of Robin Hood“, sondern auch einige andere Hits wie „Don’t pay the ferryman“, „High on Emotion“ oder „Lady in Red“.

Bilderstrecke

Chris de Burgh in der Big Box Allgäu