Krankenhaus-Ampel in Bayern: Diese Warnstufe gilt heute im Allgäu

Die Krankenhausampel im Allgäu steht aktuell auf rot. Wie entwickeln sich heute die Zahlen in Kempten, Kaufbeuren, Memmingen und im ganzen Allgäu?

11.11.2021 | Stand: 06:32 Uhr

Krankenhausampel im Allgäu: Eine neue Corona-Ampel und die aktuellen Inzidenzzahlen sind seit September 2021 in Bayern der Gradmesser dafür, welche Corona-Warnstufen gilt.

Und damit, welche Regeln in einer Stadt oder in einem Landkreis im Allgäu aktuell sind. Ausgenommen davon sind die Hotspots im Allgäu. Hier gelten schärfere Beschränkungen.

Krankenhaus-Ampel in Bayern aktuell - so sieht es heute aus

An dieser Stelle erfahren Sie nun immer aktuell, welche Corona-Warnstufe in Bayern gemäß der Krankenhaus-Ampel gilt.

gemäß der Krankenhaus-Ampel gilt. Die Werte werden vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) veröffentlicht.

Hier finden Sie zudem alles zu Allgäuer Inzidenzwerten.



Mittwoch, 10. November, 16.45 Uhr: Corona-Ampel in Bayern bleibt am Mittwoch auf rot

Das LGL meldet 957 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden.

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 7,3 .

. 655 Intensivbetten sind in Bayern derzeit durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 34,2 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 2873 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 34 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Dienstag, 9. November, 16.35 Uhr: Krankenhausampel in Bayern auf rot

Das LGL meldet 843 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden.

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 6,4 .

. 650 Intensivbetten sind in Bayern derzeit durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 41,6 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 2808 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 41,6 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Dienstag, 9. November, 7.15 Uhr: Krankenhausampel heute auf rot

Die Corona-Ampel steht heute am Dienstag auf rot. Über 600 Menschen werden auf bayerischen Intensivstationen wegen schwerer Corona-Symptome behandelt. In Geschäften müssen FFP2-Masken getragen werden, am Arbeitsplatz gilt 3G. Alle Regeln im Überblick.

Montag, 8. November, 14.45 Uhr: Krankenhausampel in Bayern auf rot

Das LGL meldet 709 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden.

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 5,4 .

. 609 Intensivbetten sind in Bayern derzeit durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 38,7 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 2651 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 45,4 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Montag, 8. November, 14.40 Uhr: Krankenhaus-Ampel in Bayern springt auf rot

Die Krankenhaus-Ampel des bayerischen Gesundheitsministeriums ist am Montag wegen der hohen Zahl von mehr als 600 Corona-Patienten auf den Intensivstationen auf Rot gesprungen. Damit gelten ab Dienstag Verschärfungen der Zutritts- und Testregeln. Mehr dazu und zur Corona-Krise im Newsblog der Allgäuer Zeitung.

Montag, 8. November, 7.30 Uhr: Corona-Ampel in Bayern leuchtet dunkelgelb

Noch steht die Krankenhausampel in Bayern auf gelb. Derzeit werden 591 Menschen mit schweren Corona-Verläufen auf Bayerns Intensivstationen behandelt. Steigt diese Zahl über 600, schaltet die Ampel auf rot. Mehr zur Corona-Krise im Newsblog der Allgäuer Zeitung.

Sonntag, 7. November, 17.30 Uhr: Krankenhausampel in Bayern auf gelb

Lesen Sie auch

Corona-Pandemie Keinen Grund zur Sorge? Holetschek weist Zweifel an Krankenhaus-Ampel zurück

Seit Sonntag steht die Corona-Ampel in Bayern auf gelb. Das heißt: Es gelten strengere Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie.

Das LGL meldet 740 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden.

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 5,6 .

. 591 Intensivbetten sind in Bayern derzeit durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 40,4 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 2465 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 45,7 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Samstag, 6. November, 14.08 Uhr: Krankenhausampel noch bis Samstag auf Grün

Seit heute (Samstag) gelten in Bayern neue Regeln zur Eindämmung der Pandemie. Das Kabinett hatte das Maßnahmenpaket am Mittwoch beschlossen. Voraussichtlich werde das Gesundheitsministerium am Samstag bekanntgeben, dass die Krankenhaus-Ampel auf Gelb gesprungen sei, teilte ein Ministeriumssprecher am Freitag mit. Lokal werden im Allgäu allerdings schärfere Regeln gelten.

Das LGL meldet 765 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden.

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 5,8 .

. 552 Intensivbetten sind in Bayern derzeit durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 39,8 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 2355 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 37,7 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Freitag, 5. November, 16.43 Uhr: Krankenhaus-Ampel steht auf Grün - voraussichtlich zum vorerst letzten Mal

Das LGL meldet 698 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Weiterhin steht die Krankenhaus-Ampel in Bayern auf Grün. Ab morgen, 6. November, ändern sich die Regeln der Ampel. Sollten dann mindestens 450 Intensivbetten in Bayern mit Corona-Patienten belegt sein, springt sie auf Gelb. Das ist derzeit der Fall.

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Weiterhin steht die Krankenhaus-Ampel in auf Grün. Ab morgen, 6. November, ändern sich die Regeln der Ampel. Sollten dann mindestens 450 in mit Corona-Patienten belegt sein, springt sie auf Gelb. Das ist derzeit der Fall. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 5,3 .

. 541 Intensivbetten sind in Bayern derzeit durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 39,8 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 2325 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 344,4 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Donnerstag, 4. November, 17 Uhr: Krankenhaus-Ampel steht weiter auf Grün

Das LGL meldet 611 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Weiterhin steht die Krankenhaus-Ampel in Bayern auf Grün.

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Weiterhin steht die Krankenhaus-Ampel in auf Grün. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 4,7 .

. 522 Intensivbetten sind in Bayern derzeit durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 41,8 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 2242 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 31,1 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Mittwoch, 3. November, 16.05 Uhr: Krankenhaus-Ampel steht weiter auf Grün

Das LGL meldet 534 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Weiterhin steht die Krankenhaus-Ampel in Bayern auf Grün.

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Weiterhin steht die Krankenhaus-Ampel in auf Grün. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 4,1 .

. 488 Intensivbetten sind in Bayern derzeit durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 35,6 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 2144 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 42,6 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Dienstag, 2. November, 14.30 Uhr: Krankenhaus-Ampel steht weiter auf Grün

Das LGL meldet 487 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Das sind elf Patienten mehr im Vergleich zum Vortag. Weiterhin steht die Krankenhaus-Ampel in Bayern auf Grün

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Das sind elf Patienten mehr im Vergleich zum Vortag. Weiterhin steht die Krankenhaus-Ampel in auf Grün Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 3,7 und ist somit etwas gesunken.

und ist somit etwas gesunken. 459 Intensivbetten sind in Bayern derzeit durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 20 Betten mehr als am Vortag. Insgesamt sind aktuell 1983 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 36,9 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Montag, 1. November, 19 Uhr: Mehr Betten auf bayerischen Intensivstationen durch Corona-Patienten belegt - Ampel weiter auf Grün

Das LGL meldet 504 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Das sind elf Patienten mehr im Vergleich zum Vortag. Weiterhin steht die Krankenhaus-Ampel in Bayern auf Grün

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Das sind elf Patienten mehr im Vergleich zum Vortag. Weiterhin steht die Krankenhaus-Ampel in auf Grün Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 3,8 und ist damit ebenfalls angestiegen

und ist damit ebenfalls angestiegen 439 Intensivbetten sind in Bayern derzeit durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 26,9 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 1823 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 29,5 Prozent mehr als in der Vorwoche

Sonntag, 31. Oktober, 18 Uhr: Mehr Betten auf bayerischen Intensivstationen durch Corona-Patienten belegt - Ampel weiter auf Grün

Das LGL meldet 481 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Das sind elf Patienten mehr im Vergleich zum Vortag. Weiterhin steht die Krankenhaus-Ampel in Bayern auf Grün

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Das sind elf Patienten mehr im Vergleich zum Vortag. Weiterhin steht die Krankenhaus-Ampel in auf Grün Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 3,7 und ist damit ebenfalls angestiegen

und ist damit ebenfalls angestiegen 421 Intensivbetten sind in Bayern derzeit durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 26,9 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 1.692 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 25,3 Prozent mehr als in der Vorwoche

Samstag, 30. Oktober, 19 Uhr: Immer mehr Betten auf bayerischen Intensivstationen durch Corona-Patienten belegt

Das LGL meldet 486 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Das sind elf Patienten mehr im Vergleich zum Vortag. Weiterhin steht die Krankenhaus-Ampel in Bayern auf Grün

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Das sind elf Patienten mehr im Vergleich zum Vortag. Weiterhin steht die Krankenhaus-Ampel in auf Grün Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 3,7 und ist damit ebenfalls angestiegen

und ist damit ebenfalls angestiegen 387 Intensivbetten sind in Bayern derzeit durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 26,9 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 1.610 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 38,3 Prozent mehr als in der Vorwoche

Donnerstag, 28. Oktober, 6.10 Uhr: Mehr eingelieferte Corona-Patienten - Krankenhaus-Ampel leuchtet in Bayern aber weiter Grün

Das LGL meldet 455 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Weiterhin steht die Krankenhaus-Ampel in Bayern auf Grün

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Weiterhin steht die Krankenhaus-Ampel in auf Grün Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 3,5 .

. 368 Intensivbetten sind in Bayern derzeit durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 29,1 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 1.567 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 40,9 Prozent mehr als in der Vorwoche

Mittwoch, 27. Oktober, 17.25 Uhr: Klinik-Ampel in Bayern weiter auf Grün

Das LGL vermeldet 428 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht heute auf Grün.

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in steht heute auf Grün. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 3,3 .

. 360 Intensivbetten sind in Bayern aktuell durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 33,3 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 1.504 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 42,3 Prozent mehr als in der Vorwoche

Dienstag, 26. Oktober, 16.45 Uhr: Corona-Ampel in Bayern weiter auf Grün

Das LGL vermeldet 426 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht heute auf Grün.

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in steht heute auf Grün. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 3,2 .

. 352 Intensivbetten sind in Bayern aktuell durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 34,9 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 1.449 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 40,7 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Montag, 25. Oktober, 15.50 Uhr: Corona-Ampel in Bayern weiter auf Grün

Das LGL vermeldet 397 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht heute auf Grün.

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in steht heute auf Grün. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 3,0 .

. 339 Intensivbetten sind in Bayern aktuell durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 28,9 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 1.356 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 37,9 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Sonntag, 24. Oktober, 18 Uhr: Corona-Ampel in Bayern weiter auf Grün

Das LGL vermeldet 405 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht heute auf Grün.

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in steht heute auf Grün. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 3,1 .

. 326 Intensivbetten sind in Bayern aktuell durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 25,5 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 1.236 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 24,9 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Samstag, 23. Oktober, 17 Uhr: Corona-Ampel in Bayern weiter auf Grün

Das LGL vermeldet 419 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht heute auf Grün.

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in steht heute auf Grün. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 3,2 .

. 320 Intensivbetten sind in Bayern aktuell durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 25,5 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 1.187 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 30,4 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Freitag, 22. Oktober, 17 Uhr: Corona-Ampel in Bayern weiter auf Grün

Das LGL vermeldet 399 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht heute auf Grün.

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in steht heute auf Grün. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 3,0 .

. 305 Intensivbetten sind in Bayern aktuell durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 18,7 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 1.164 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 27,8 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Donnerstag, 21. Oktober, 17 Uhr: Corona-Ampel in Bayern weiter auf Grün

Das LGL vermeldet 381 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht heute auf Grün.

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in steht heute auf Grün. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 2,9 .

. 285 Intensivbetten sind in Bayern aktuell durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 9,6 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 1.112 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 21,1 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Mittwoch, 20. Oktober, 23.55 Uhr: Krankenhausampel auf Grün, mehr Betten belegt

Das LGL vermeldet 366 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht heute auf Grün.

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in steht heute auf Grün. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 2,8 .

. 270 Intensivbetten sind in Bayern aktuell durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 2,7 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 1057 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt. Das sind 14,6 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Dienstag, 19. Oktober, 18.05 Uhr: Krankenhausampel steht auf Grün

Das LGL vermeldet 328 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht heute auf Grün.

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in steht heute auf Grün. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 2,5 .

. 261 Intensivbetten sind in Bayern aktuell durch bestätigte Corona-Patienten belegt.

Montag, 18. Oktober, 22.25 Uhr: So entwickelt sich die bayerische Krankenhausampel heute

Das LGL vermeldet 262 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht heute auf Grün

Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die Krankenhaus-Ampel in steht heute auf Grün Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 2,0 .

. 263 Intensivbetten sind in Bayern aktuell durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 1,5 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 983 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt.

Sonntag, 17. Oktober, 14.15 Uhr: Die Krankenhausampel in Bayern

274 Corona-Patienten mussten in den letzten sieben Tagen in Krankenhäusern in Bayern behandelt werden. Die Corona-Ampel bleibt grün.

behandelt werden. Die Corona-Ampel bleibt grün. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bleibt bei 2,1.

Auf den Intensivstationen in Bayern liegen am Sonntag 261 Menschen mit besonders schweren Corona-Verläufen.

Samstag, 16. Oktober, 14.30 Uhr: Corona-Ampel in Bayern weiter auf Grün

Die Krankenhausampel in Bayern steht weiter auf Grün. Innerhalb der letzten sieben Tage wurden 275 Menschen wegen Corona in bayerischen Krankenhäusern behandelt.

in steht weiter auf Grün. Innerhalb der letzten sieben Tage wurden 275 Menschen wegen Corona in bayerischen Krankenhäusern behandelt. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 2,1.

255 Menschen müssen mit schweren Covid-19-Verläufen auf Intensivstationen in Bayern behandelt werden.

Freitag, 15. Oktober, 16.21 Uhr: Krankenhaus-Ampel in Bayern: Zahlen steigen leicht

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht heute auf Grün: Das LGL vermeldet 290 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden.

steht heute auf Grün: Das LGL vermeldet 290 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 2,2.

257 Intensivbetten sind in Bayern aktuell durch bestätigte Corona-Patienten belegt.

Donnerstag, 14. Oktober, 16.42 Uhr: Krankenhaus-Ampel in Bayern: Zahlen sinken wieder minimal

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht heute auf Grün: Das LGL vermeldet 277 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden.

steht heute auf Grün: Das LGL vermeldet 277 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 2,1.

260 Intensivbetten sind in Bayern aktuell durch bestätigte Corona-Patienten belegt.

Mittwoch, 13. Oktober, 16.25 Uhr: 263 Corona-Patienten auf den Intensivstationen in Bayern

287 Corona-Patienten wurden in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus in Bayern eingeliefert.

eingeliefert. Damit steigt die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf 2,2.

Auf den Intensivstationen im Freistaat werden derzeit 263 Covid-Patienten behandelt. Somit steht die Krankenhaus-Ampel in Bayern weiterhin auf Grün.

Dienstag, 12. Oktober, 16.30 Uhr: Krankenhausampel weiter auf Grün

267 Menschen mussten in den letzten sieben Tagen wegen Corona in bayerischen Krankenhäusern behandelt werden.

Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 2,0.

265 Menschen werden wegen besonders schwerer Covid-19-Verläufe auf Intensivstationen in Bayern behandelt.

in behandelt. Die Corona-Ampel in Bayern steht auf Grün.

Dienstag, 12. Oktober, 6.30 Uhr: So ist der Stand bei der bayerischen Krankenhausampel am Montag

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht heute auf Grün: Das LGL vermeldet 235 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden.

steht heute auf Grün: Das LGL vermeldet 235 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 1,8.

259 Intensivbetten sind in Bayern aktuell durch bestätigte Corona-Patienten belegt.

Sonntag, 10. Oktober, 14.25 Uhr: So entwickelt sich die bayerische Krankenhausampel heute

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht heute am Sonntag auf Grün: Das LGL vermeldet 239 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden.

steht heute am Sonntag auf Grün: Das LGL vermeldet Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 1,8 .

. 251 Intensivbetten sind in Bayern aktuell durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 2,0 Prozent weniger als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 881 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt.

Samstag, 9. Oktober, 14.55 Uhr: So entwickelt sich die bayerische Krankenhausampel heute

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern bleibt auch am Samstag auf Grün: Das LGL vermeldet 256 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden.

bleibt auch am Samstag auf Grün: Das LGL vermeldet Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 2,0 .

. 248 Intensivbetten sind in Bayern aktuell durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 4,2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 851 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt.

Freitag, 8. Oktober, 17.35 Uhr: Die Krankenhausampel in Bayern aktuell

In Bayern wurden in den letzten sieben Tagen 268 Menschen wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus gebracht. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 2,0.

wurden in den letzten sieben Tagen Menschen wegen einer ins Krankenhaus gebracht. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 244 Intensivbetten in Bayern sind aktuell mit Covid-19-Patienten belegt.

in sind aktuell mit Covid-19-Patienten belegt. Die Corona-Ampel steht demnach weiter auf Grün.

Donnerstag, 7. Oktober, 18.25 Uhr: Etwas mehr Corona-Patienten in den Krankenhäusern, weniger belegte Intensivbetten

263 Corona-Patienten wurden in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus in Bayern eingeliefert.

Corona-Patienten wurden in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus in eingeliefert. Damit steigt die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner leicht auf 2,0 .

. Auf den Intensivstationen im Freistaat werden derzeit 242 Covid-Patienten behandelt. Somit steht die Krankenhaus-Ampel in Bayern weiterhin auf Grün.

Mittwoch, 6. Oktober, 15.40 Uhr: Zahl der auf bayerischen Intensivstationen behandelten Corona-Patienten sinkt

In Bayern steht die Krankenhaus-Ampel weiterhin auf Grün: 253 Patienten mit einer Corona-Infektion wurden in den vergangenen sieben Tagen in ein bayerisches Krankenhaus eingeliefert.

steht die Krankenhaus-Ampel weiterhin auf Grün: Patienten mit einer wurden in den vergangenen sieben Tagen in ein bayerisches Krankenhaus eingeliefert. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 1,9 .

. Derzeit sind in Bayern 246 Intensivbetten durch bestätigte Corona-Fälle belegt.

Dienstag, 5. Oktober, 8.30 Uhr: 4,8 Prozent weniger belegte Intensivbetten als in der Vorwoche - Krankenhausampel auf grün

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern bleibt weiter auf Grün: 281 Corona-Patienten wurden in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus in Bayern eingeliefert. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt damit bei 2,1 .

bleibt weiter auf Grün: Corona-Patienten wurden in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus in eingeliefert. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt damit bei . Im Freistaat sind aktuell 253 Intensivbetten durch bestätigte Covid-19-Fälle belegt - das sind 13 weniger als in der Vorwoche.

Montag, 4. Oktober, 6.40 Uhr: So entwickelte sich die bayerische Krankenhausampel am Wochenende

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern blieb übers Wochenende auf Grün: Das LGL vermeldet 275 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden.

blieb übers Wochenende auf Grün: Das LGL vermeldet Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 2,1 .

. 256 Intensivbetten sind in Bayern aktuell durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 6,2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 824 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt.

Freitag, 1. Oktober, 16.45 Uhr: 264 Corona-Patienten liegen auf den Intensivstationen

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern bleibt weiterhin auf Grün.

bleibt weiterhin auf Grün. 280 Corona-Patienten wurden in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus im Freistaat eingeliefert. Somit liegt die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 2,1.

eingeliefert. Somit liegt die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 2,1. 264 Covid-Patienten werden zur Zeit auf bayerischen Intensivstationen wegen schwerer Verläufe behandelt.

Donnerstag, 30. September, 18.20 Uhr: 259 Corona-Patienten liegen auf den Intensivstationen

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern bleibt weiterhin auf Grün.

bleibt weiterhin auf Grün. 266 Corona-Patienten wurden in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus im Freistaat eingeliefert. Somit bleibt die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 2,0.

eingeliefert. Somit bleibt die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei 2,0. 259 Covid-Patienten werden zur Zeit auf bayerischen Intensivstationen wegen schwerer Verläufe behandelt.

Donnerstag, 30. September, 9 Uhr: 11,6 Prozent weniger belegte Intensivbetten als in der Vorwoche - Krankenhausampel auf grün

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern bleibt weiter auf Grün: 262 Corona-Patienten wurden in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus in Bayern eingeliefert. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt damit bei 2,0.

bleibt weiter auf Grün: 262 Corona-Patienten wurden in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus in eingeliefert. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt damit bei 2,0. Im Freistaat sind aktuell 252 Intensivbetten durch bestätigte Covid-19-Fälle belegt - das sind 33 weniger als am Mittwoch.

Mittwoch, 29. September, 9.30 Uhr: Corona-Ampel weiterhin auf Grün

Die Corona-Ampel im Allgäu und in Bayern leuchtet weiter grün.

und in leuchtet weiter grün. In den letzten sieben Tagen mussten 219 Menschen wegen Corona in Bayerns Krankenhäuser. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz beträgt demnach 1,7.

Krankenhäuser. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz beträgt demnach 1,7. 269 Covid-Patienten werden zur Zeit auf bayerischen Intensivstationen wegen schwerer Verläufe behandelt.

Dienstag, 28. September, 7.45 Uhr: Fast acht Prozent weniger belegte Intensivbetten als in der Vorwoche - Krankenhausampel auf grün

Kaum Veränderungen gibt es bei der Krankenhaus-Ampel in Bayern aktuell: Das LGL vermeldet 199 Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden.

aktuell: Das LGL vermeldet Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in bayerische Krankenhäuser eingeliefert wurden. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank auf 1,5 .

. 269 Intensivbetten sind in Bayern aktuell durch bestätigte Corona-Patienten belegt. Das sind 7,6 Prozent weniger als in der Vorwoche. Insgesamt sind aktuell 852 Krankenhausbetten durch Patienten mit bestätigter Corona-Infektion belegt.

Sonntag, 26. September, 20 Uhr: Zahl der Corona-Patienten sinkt auf 209

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern bleibt weiter auf Grün: 209 Corona-Patienten wurden in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus in Bayern eingeliefert. Damit fällt die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf 1,6.

bleibt weiter auf Grün: 209 Corona-Patienten wurden in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus in eingeliefert. Damit fällt die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf 1,6. Im Freistaat sind aktuell 273 Intensivbetten durch bestätigte Covid-19-Fälle belegt.

Samstag, 25. September, 21 Uhr: 270 Intensivbetten in Bayern durch Covid-Fälle belegt

Die bayerische Krankenhausampel bleibt im grünen Bereich: 242 hospitalisierte Corona-Fälle in den vergangenen Tagen meldet das LGL am Samstag.

bleibt im grünen Bereich: 242 hospitalisierte in den vergangenen Tagen meldet das LGL am Samstag. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner steht auf 1,8.

In Bayern sind aktuell 270 Intensivbetten durch bestätigte Covid-19-Fälle belegt - das sind vier mehr als am Freitag.

Freitag, 24. September, 16 Uhr: Lage auf den Intensivstationen nahezu unverändert

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern bleibt weiter auf Grün: 243 Corona-Patienten wurden in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus in Bayern eingeliefert - einer weniger als am Donnerstag. Damit steigt die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wieder leicht, von 1,8 auf 1,9.

bleibt weiter auf Grün: 243 Corona-Patienten wurden in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus in eingeliefert - einer weniger als am Donnerstag. Damit steigt die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner wieder leicht, von 1,8 auf 1,9. Im Freistaat sind aktuell 266 Intensivbetten durch bestätigte Covid-19-Fälle belegt - das sind drei weniger als am Donnerstag.

Donnerstag, 23. September, 16.20 Uhr: Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen sinkt weiter

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern bleibt weiter auf Grün: 242 Corona-Patienten wurden in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus in Bayern eingeliefert - 28 weniger als am Mittwoch. Damit sinkt die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf 1,8 .

bleibt weiter auf Grün: Corona-Patienten wurden in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus in eingeliefert - 28 weniger als am Mittwoch. Damit sinkt die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf . Im Freistaat sind aktuell 269 Intensivbetten durch bestätigte Covid-19-Fälle belegt - das sind 16 weniger als am Mittwoch.

Mittwoch, 22. September, 16.25 Uhr: Weniger Corona-Patienten auf Intensivstationen

In den vergangenen sieben Tagen kamen 270 Corona-Patienten in ein Krankenhaus in Bayern , am Dienstag waren es noch 261. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stiegt nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) damit leicht auf 2,1 .

in ein Krankenhaus in , am Dienstag waren es noch 261. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stiegt nach Angaben des (LGL) damit leicht auf . Die Zahl der Intensivbetten , in denen Corona-Patienten behandelt werden, geht weiterhin leicht zurück: von 288 am Dienstag auf aktuell 285. Damit steht die Krankenhaus-Ampel in Bayern weiter auf Grün.

Dienstag, 21. September, 15.40 Uhr: Krankenhaus-Ampel auf Grün - 288 Intensivbetten belegt

Die Krankenhaus-Ampel im Allgäu bleibt weiter auf Grün: Wie die aktuellen LGL-Zahlen zeigen, sind in den vergangenen sieben Tagen 261 Corona-Patienten in ein Krankenhaus in Bayern eingeliefert worden (Vortag 277). Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 2,0.

bleibt weiter auf Grün: Wie die aktuellen LGL-Zahlen zeigen, sind in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus in eingeliefert worden (Vortag 277). Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 2,0. Im Freistaat sind aktuell 288 Intensivbetten durch bestätigte Covid-19-Fälle belegt - das sind drei weniger als am Vortag.

Dienstag, 21. September, 8 Uhr: Krankenhaus-Ampel auf Grün - 291 Intensivbetten belegt

Die Krankenhaus-Ampel im Allgäu bleibt weiter auf Grün: Wie die aktuellen LGL-Zahlen zeigen, sind in den vergangenen sieben Tagen 262 Corona-Patienten in ein Krankenhaus in Bayern eingeliefert worden (Vortag 277). Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 2,0.

bleibt weiter auf Grün: Wie die aktuellen LGL-Zahlen zeigen, sind in den vergangenen sieben Tagen 262 Corona-Patienten in ein Krankenhaus in eingeliefert worden (Vortag 277). Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 2,0. Im Freistaat sind aktuell 291 Intensivbetten durch bestätigte Covid-19-Fälle belegt - das sind elf mehr als am Vortag und der bisherige Höchststand im Monat September. Zu Monatsbeginn waren 169 Intensivbetten durch Corona-Patienten belegt.

Montag, 20. September, 8 Uhr: Grünes Licht: Die Corona-Ampel für das Allgäu und Bayern

Wie die Zahlen vom LGL belegen, bleibt die Krankenhausampel auch am Montag auf Grün. 280 Corona-Patienten werden wegen besonders schwerer Verläufe auf bayerischen Intensivstationen behandelt.

Sonntag, 19. September, 14.45 Uhr: Krankenhaus-Ampel auf Grün - 280 Intensivbetten belegt

Die Krankenhaus-Ampel im Allgäu bleibt weiter auf Grün: Wie die aktuellen LGL-Zahlen zeigen, sind in den vergangenen sieben Tagen 277 Corona-Patienten in ein Krankenhaus in Bayern eingeliefert worden (Vortag 292). Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 2,1.

bleibt weiter auf Grün: Wie die aktuellen LGL-Zahlen zeigen, sind in den vergangenen sieben Tagen 277 Corona-Patienten in ein Krankenhaus in eingeliefert worden (Vortag 292). Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 2,1. Im Freistaat sind aktuell 280 Intensivbetten durch bestätigte Covid-19-Fälle belegt - das sind 10 mehr als am Vortag und der bisherige Höchststand im Monat September. Zu Monatsbeginn waren 169 Intensivbetten durch Corona-Patienten belegt.

Samstag, 18. September, 18 Uhr: Weniger Corona-Patienten in bayerischen Krankenhäusern

Die Zahl der Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus in Bayern eingeliefert worden sind, liegt am Samstag laut LGL bei 292 (Vortag 310). Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist etwas gesunken und liegt aktuell bei 2,2.

eingeliefert worden sind, liegt am Samstag laut LGL bei 292 (Vortag 310). Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist etwas gesunken und liegt aktuell bei 2,2. In bayerischen Krankenhäusern werden aktuell 270 Menschen wegen Corona intensivmedizinisch betreut. Die Bayerische Krankenhaus-Ampel bleibt weiterhin auf Grün.

Intensivstationen

Tagelang sah es so aus, als würde die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen kontinuierlich weiter steigen. Am Freitag meldete das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit allerdings einen Rückgang: von 269 auf 266.

kontinuierlich weiter steigen. Am Freitag meldete das allerdings einen Rückgang: von 269 auf 266. Die Zahl der Corona-Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen in ein Kranenhaus in Bayern eingeliefert worden sind, stieg hingegen von 299 auf 310. Somit liegt die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner aktuell bei 2,4. Die Bayerische Krankenhaus-Ampel bleibt weiterhin auf Grün.

Donnerstag, 16. September, 16.56 Uhr: Immer mehr Corona-Patienten auf Intensivstationen in Bayern

Immer mehr Corona-Patienten liegen auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern in Bayern . Waren es am Mittwoch noch 250, so stieg die Zahl am Donnerstag auf 269. Die Krankenhaus-Ampel im Freistaat bleibt dennoch auf Grün: Damit sie auf Rot springt, müssten über 600 Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden.

in den Krankenhäusern in . Waren es am Mittwoch noch 250, so stieg die Zahl am Donnerstag auf 269. Die Krankenhaus-Ampel im bleibt dennoch auf Grün: Damit sie auf Rot springt, müssten über 600 Patienten auf den behandelt werden. Die Zahl der in die Krankenhäuser eingelieferten Corona-Patienten in den vergangenen sieben Tagen sank hingegen leicht von 303 (Mittwoch) auf 299 (Donnerstag). Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz bleibt somit bei 2,3. Damit die Krankenhaus-Ampel in Bayern auf Gelb umschaltet, muss dieser Wert bei mindestens 9,13 liegen - beziehungsweise wenn über 1200 Corona-Patienten in sieben Tagen in die Krankenhäuser kommen.

Krankenhausampel

Die aktuellen Zahlen des LGL zeigen: Die Corona-Ampel im Freistaat steht weiter auf Grün. 303 Menschen werden zur Zeit wegen einer Corona-Erkrankung in bayerischen Krankenhäusern behandelt.

303 Corona-Patienten sind in den vergangenen sieben Tagen in ein Krankenhaus in Bayern eingeliefert worden - am Vortag lag dieser Wert noch bei 306. Die Hospitalisierungs-Inzidenz bleibt bei 2,3.

eingeliefert worden - am Vortag lag dieser Wert noch bei 306. Die Hospitalisierungs-Inzidenz bleibt bei 2,3. Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) sind zudem aktuell 250 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Am Tag zuvor waren es noch 244. Somit steht die Krankenhausampel im Freistaat weiter auf Grün.

Mittwoch, 15. September, 6.50 Uhr: Krankenhausampel in Bayern weiter auf Grün

Die Corona-Ampel in Bayern steht weiter auf Grün. 244 Intensivbetten sind derzeit mit Corona-Patienten belegt.

steht weiter auf Grün. 244 sind derzeit mit Corona-Patienten belegt. Innerhalb der letzten sieben Tage mussten laut LGL insgesamt 306 Infizierte in bayerischen Krankenhäusern behandelt werden. Die Hospitalisierungs-Inzidenz liegt bei 2,3.

297 Patienten sind in den vergangenen sieben Tagen in Bayern wegen einer Corona-Erkrankung ins Krankenhaus gekommen. Die Zahl hat das Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) aktualisiert. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt am Dienstag bei 2,3.

wegen einer ins Krankenhaus gekommen. Die Zahl hat das Das (LGL) aktualisiert. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt am Dienstag bei 2,3. Die Zahl der Corona-Patienten auf den Intensivstationen stieg minimal von 237 auf 238.

Die Krankenhausampel in Bayern steht weiter auf Grün. Derzeit werden 237 Menschen wegen besonders schwerer Corona-Fälle auf bayerischen Intensivstationen behandelt.

in steht weiter auf Grün. Derzeit werden 237 Menschen wegen besonders schwerer auf bayerischen behandelt. Die 7-Tage-Hospitalisierungs-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt am Montag laut dem Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 2,3.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat die Zahl der Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus kamen, aktualisiert: Der Wert sank auf 323 - zum Vergleich: Am Vortag waren es 335 Patienten.

(LGL) hat die Zahl der Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen mit einer ins Krankenhaus kamen, aktualisiert: Der Wert sank auf 323 - zum Vergleich: Am Vortag waren es 335 Patienten. Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt somit bei 2,5. 230 Corona-Patienten liegen derzeit auf den Intensivstationen (Stand: 12.9.2021). Die Krankenhaus-Ampel steht daher weiter auf Grün.

Intensivstationen

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat die Zahl der Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus kamen, aktualisiert: Der Wert sank auf 335. Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt somit bei 2,6. 222 Corona-Patienten liegen derzeit auf den Intensivstationen (Stand: 11.9.2021). Die Krankenhaus-Ampel steht allerdings weiter auf Grün.

Freitag, 10. September, 7 Uhr: Krankenhausampel grün - aber mehr Corona-Patienten in den Krankenhäusern in Bayern

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) hat die Zahl der Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus kamen, aktualisiert: Der Wert stieg auf 336. Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt somit bei 2,6.

ins Krankenhaus kamen, aktualisiert: Der Wert stieg auf 336. Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt somit bei 2,6. 213 Corona-Patienten liegen derzeit auf den Intensivstationen (Stand: 9.9.2021). Die Krankenhaus-Ampel steht allerdings weiter auf Grün.

Intensivbetten

Auch am Donnerstag, 9. September 2021, leuchtet die Krankenhaus-Ampel für Bayern weiterhin Grün. Laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) stieg die Zahl der Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus kamen, auf 308. Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei 2,34.

weiterhin Grün. Laut Bayerischem für Gesundheit und (LGL) stieg die Zahl der Patienten, die in den vergangenen sieben Tagen mit einer ins Krankenhaus kamen, auf 308. Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei 2,34. Derzeit sind 207 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt (Stand: 8.9.2021). Die Zahlen steigen damit weiter leicht an.

Mittwoch, 8. September, 6.35 Uhr: Etwas mehr Covid-Patienten auf den bayerischen Intensivstationen

Am Mittwoch, 8. September 2021, steht die bayerische Krankenhaus-Ampel weiterhin auf Grün. In den vergangenen sieben Tagen kamen laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) insgesamt 277 Patienten mit einer Corona-Infektion in bayerische Krankenhäuser. Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei 2,11.

für Gesundheit und (LGL) insgesamt 277 Patienten mit einer in bayerische Krankenhäuser. Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei 2,11. Aktuell sind 189 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt (Stand: 7.9.2021). Im Vergleich zum Vortag ist das bei allen Kennziffern ein leichter Zuwachs.

Dienstag, 7. September, 10 Uhr: Krankenhaus-Ampel meldet leichten Zuwachs an Covid-Patienten in bayerischen Kliniken

Am Dienstag, 7. September 2021, stehen die Zeichen auf Grün bei der bayerischen Krankenhaus-Ampel. In den vergangenen sieben Tagen kamen laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) insgesamt 271 Patienten mit einer Corona-Infektion in bayerische Krankenhäuser. Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei 2,06 .

für Gesundheit und (LGL) insgesamt Patienten mit einer in bayerische Krankenhäuser. Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei . Aktuell sind 183 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt (Stand: 6.9.2021). Im Vergleich zum Vortag ist das bei allen Kennziffern ein leichter Zuwachs.

Montag, 6. September, 6.55 Uhr: Krankenhaus-Ampel in Bayern aktuell

Am Montag, 6. September 2021, steht die bayerische Krankenhaus-Ampel weiter auf Grün. In den vergangenen sieben Tagen kamen laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) insgesamt 264 Patienten mit einer Corona-Infektion in bayerische Krankenhäuser. Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei 1,77 .

für Gesundheit und (LGL) insgesamt mit einer in bayerische Krankenhäuser. Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei . Aktuell sind 165 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. (Stand: 5.9.2021)

Sonntag, 5. September, 7.30 Uhr: Corona-Ampel weiter auf Grün

Auch am Sonntag, 5. September, bleibt die Krankenhausampel grün. Zwar stieg der Inzidenzwert deutschlandweit leicht an, doch in den letzten sieben Tagen mussten lediglich 269 Menschen wegen einer Corona im Krankenhaus behandelt werden.

grün. Zwar stieg der Inzidenzwert deutschlandweit leicht an, doch in den letzten sieben Tagen mussten lediglich 269 Menschen wegen einer Corona im Krankenhaus behandelt werden. Die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei 2,05. 176 Patienten werden wegen einer Covid-19-Infektion auf bayerischen Intensivstationen behandelt.

Samstag, 4. September, 7.15 Uhr: Bayerische Krankenhausampel steht auf Grün

Der Inzidenzwert in der Region steigt - die bayerische Krankenhausampel bleibt aber weiter auf Grün. In den letzten sieben Tagen kamen bayernweit 255 Menschen wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus - die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt demnach bei 1.94.

bleibt aber weiter auf Grün. In den letzten sieben Tagen kamen bayernweit 255 Menschen wegen einer ins Krankenhaus - die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt demnach bei 1.94. 171 Menschen müssen auf Intensivstationen in Bayern wegen Covid-19 beatmet werden.

Freitag, 3. September, 6.55 Uhr: Bayerische Krankenhausampel weiter auf Grün

Am Freitag, 3. September 2021, steht die bayerische Krankenhaus-Ampel weiter auf Grün. In den vergangenen sieben Tagen kamen laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) insgesamt 233 Patienten mit einer Corona-Infektion in bayerische Krankenhäuser. Der 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei 1,77 .

für Gesundheit und (LGL) insgesamt Patienten mit einer in bayerische Krankenhäuser. Der 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei . Aktuell sind 165 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. (Stand: 2.9.2021)

Donnerstag, 2. September, 7 Uhr: Bayerische Krankenhaus-Ampel steht auf Grün

Am Donnerstag, 2. September 2021, steht die neue Ampel auf Grün. In den vergangenen sieben Tagen kamen laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) insgesamt 232 Patienten mit einer Corona-Infektion in bayerische Krankenhäuser. Der 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei 1,77 .

Patienten mit einer in bayerische Krankenhäuser. Der 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner) liegt bei . Aktuell sind 169 Intensivbetten in Bayern mit Corona-Patienten belegt. (Stand: 1.9.2021)

Krankenhausampel in Bayern: Das sind die Warnstufen

Warnstufe Grün : keine Einschränkungen

Warnstufe Gelb : ist erreicht, wenn in Bayern innerhalb der jeweils letzten 7 Tage mehr als 1.200 Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung in Krankenhäuser aufgenommen werden mussten. Das entspricht einer bayernweiten Hospitalisierungs-Inzidenz von 9,13 je 100.000 Einwohner.

Warnstufe Rot: ist erreicht, sobald mehr als 600 Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung auf den bayerischen Intensivstationen liegen (maßgeblich sind die Zahlen des DIVI-Intensivregisters). Sobald Stufe Rot erreicht ist, verhängt die Staatsregierung zusätzliche Maßnahmen, um die dann akut drohende Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern.

Was passiert bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 35?

Ab einer 7-Tage-Infektionsinzidenz von über 35 im Landkreis oder in der kreisfeien Stadt gilt in geschlossenen Räumen der sogenannte 3G-Grundsatz: Zugang haben dann nur Gnoch eimpfte, Genesene oder aktuell Getestete. Dies betrifft öffentliche und private Einrichtungen, Veranstaltungen, Sportstätten, Fitnessstudios, die gesamte Kultur, Gastronomie, Hotels, außerdem Freizeizeiteinrichtungen wie Bäder und Seilbahnen. Für Kinder, die noch nicht eingeschult sind, gibt es Ausnahmen. Schüler gelten mit Blick auf die regelmäßigen Tests in der Schule als getestet.

Hier finden Sie die aktuellen Corona-Regeln für Ihren Landkreis bzw. Ihre Stadt:

Die Krankenhausampel und die aktuellen Corona-Warnstufen im Allgäu im Überblick

Zusätzlich zur Krankenhausampel finden Sie hier laufend aktualisiert die Inzidenzzahlen für das Allgäu.