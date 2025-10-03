Icon Menü
Dachser mit Sitz Kempten beteiligt sich an Entwicklungsprojekten

Interview

„Bleistifte sind stärker als Waffen“: Wie Dachser sich in fernen Ländern einsetzt

Bernhard Simon, Verwaltungsratschef des Logistik-Konzerns Dachser, engagiert sich seit 20 Jahren in internationalen Projekten. Was ihn antreibt.
Von Markus Raffler
    Bernhard Simon (mit Blumenkette), Verwaltungsratschef des Logistikunternehmens Dachser, ist seit Jahrzehnten an internationalen Entwicklungsprojekten beteiligt. Mit der Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes arbeitet Dachser seit 2005 eng zusammen. Das Bild entstand bei einem Projekt im indischen Uttar Pradesh.
    Herr Simon, seit 20 Jahren engagiert sich die Firma Dachser gemeinsam mit Terre des Hommes erfolgreich in der Entwicklungsarbeit. Welcher Ansatz steckt dahinter?
    Bernhard Simon: MEINE ERFAHRUNG AUS VIELEN BEGEGNUNGEN UND PROJEKTEN LAUTET: Entwicklungsarbeit bringt nur etwas, wenn sie ganzheitlich gesehen wird, wenn sie mit lokalen Leitplanken verknüpft und einem langen Zeithorizont verbunden ist. Es reicht nicht, mal schnell eine Schule zu bauen, um die Bildung zu verbessern. Ohne klare Grundlagen fehlt bei Projekten die Stabilität, dann verschwinden die Steine der Neubauten so schnell, wie sie gekommen sind.

