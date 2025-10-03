„Bleistifte sind stärker als Waffen“: Wie Dachser sich in fernen Ländern einsetzt

Herr Simon, seit 20 Jahren engagiert sich die Firma Dachser gemeinsam mit Terre des Hommes erfolgreich in der Entwicklungsarbeit. Welcher Ansatz steckt dahinter?

Bernhard Simon: MEINE ERFAHRUNG AUS VIELEN BEGEGNUNGEN UND PROJEKTEN LAUTET: Entwicklungsarbeit bringt nur etwas, wenn sie ganzheitlich gesehen wird, wenn sie mit lokalen Leitplanken verknüpft und einem langen Zeithorizont verbunden ist. Es reicht nicht, mal schnell eine Schule zu bauen, um die Bildung zu verbessern. Ohne klare Grundlagen fehlt bei Projekten die Stabilität, dann verschwinden die Steine der Neubauten so schnell, wie sie gekommen sind.

Markus Raffler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dachser Intelligent Logistics GmbH & Co.KG Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bernhard Simon Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis