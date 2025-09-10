Dieser Viehscheid im Allgäu ist der südlichste in Deutschland

Großer Besucherandrang und etwa 1000 Tiere: In einer der Touristen-Hochburgen Deutschlands findet einer der bekanntesten Alpabtriebe der Region statt. Seine Historie ist lang – ähnlich wie der Zug aus Hirten und Tieren, der aus den Bergen zurückkehrt.

Eine weitere Besonderheit: Der Viehscheid ist der südlichste in ganz Deutschland.

Das ist der südlichste Viehscheid in Deutschland

Wer ihn besuchen möchte, muss ins Oberallgäu. Denn wenig überraschend findet der südlichste Viehscheid in der südlichsten Gemeinde Deutschlands statt: Oberstdorf. Der Alpbabtrieb im bei Touristen, Skifahrern und Wanderern beliebten Ort im Oberallgäu mit rund 10.000 Einwohnern zählt darüber hinaus zu den ältesten in ganz Deutschland.

Und nicht nur das: Mit rund 1000 Tieren, die vom Alpsommer in den Bergen zurück ins Tal kommen, und noch mehr Zuschauerinnen und Zuschauern ist er zudem einer der größten und spektakulärsten.

Das sollten Sie zum südlichsten Viehscheid in Deutschland wissen

Der Termin für den südlichsten Viehscheid in Deutschland ist heuer Samstag, 13. September. Ab etwa 9 Uhr treffen die ersten Viehherden im Ort ein. Genauer: Vor dem Festzelt am Nordic Zentrum im Ried hinter dem Funktionsgebäude.

Dort werden die Tiere sortiert, aufgerufen und ihren Besitzern zurückgegeben. Danach geht es für die Besucher ins Festzelt, dort kann bei Blasmusik, Bier in Maßkrügen und Scheidwurst gefeiert werden.

Steckbrief: Das ist der südlichste Viehscheid Deutschlands

Name : Viehscheid Oberstdorf

Ort : 87561 Oberstdorf im Landkreis Oberallgäu

Termin : Samstag, 13. September 2025 ab 9 Uhr

Besonderheit : Der Viehscheid in Oberstdorf zählt zu den ältesten und größten – und ist zudem der südlichste in Deutschland

Alpen : Bierenwang, Taufersberg, Haldenwang, Rappenalpe, Biberalpe

