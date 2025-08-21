Das ist eine der schönsten Gratwanderungen im Allgäu

Hier geht es hoch hinaus: Eine der schönsten Gratwanderungen im Allgäu führt vom Fellhorn in Richtung Söllereck. Dabei läuft man bei schönem Wetter nicht nur nahezu immer an der Sonne, sondern hat auch einen wunderschönen Blick auf das Allgäu.

Hier startet die schöne Gratwanderung im Allgäu

Die Tour kann man starten, indem man mit der Fellhornbahn zur Gipfelstation fährt, Fleißige laufen bereits von der Talstation nach oben. An der Gipfelstation führt der Weg zunächst in Richtung Fellhorngipfel, den man nach etwa 15 Minuten Gehzeit erreicht hat. Das Fellhorn liegt auf 2038 Metern über dem Meer.

Auf der Gratwanderung kommt man am Gipfel des Fellhorns vorbei. Foto: Leonie Küthmann

Hier kann man kurz innehalten und das Panorama genießen, vor allem aber den Blick auf den Grat, den man gleich begehen wird. Außerdem hat man hier eine wunderschöne Aussicht auf das Allgäuer Dreigestirn.

Los geht die Gratwanderung, indem man in engen Kehren ein kleines Stück absteigt, dann zieht sich der Grat ein langes Stück geradeaus.

Während der Wanderung hat man auch das Allgäuer Dreigestirn im Blick. Foto: Leonie Küthmann

Eine Einkehrmöglichkeit gibt es auf der Sölleralpe

Der nächste Gipfel, den man erreicht, ist der Schlappoltkopf (1968). Vom Grat aus blickt man außerdem auf den gleichnamigen See. Stetig etwas weiter nach unten geht es in Richtung des Nebengipfel des Söllerkopfs. Von dort ist es nur noch ein kurzes Stück, bis man vom Grat in Richtung Sölleralpe absteigt. Achtung: Hier muss man nach rechts absteigen, geradeaus geht es nicht mehr weiter, auch wenn einige alte Karten das noch so anzeigen.

In engen Kehren steigt man in Richtung Sölleralpe ab, wo man einkehren kann. Für den weiteren Abstieg gibt es mehrere Alternativen: Entweder läuft man zur Bergstation der Sölleralpe und fährt mit der Bahn ins Tal oder läuft den Weg, der unter der Bahn entlang führt. Achtung: Dieser ist zwar asphaltiert, aber teils auch steil und ebenfalls meist in der Sonne gelegen.

Eine andere Möglichkeit wäre, in Richtung Freibergsee abzusteigen.

Gratwanderung im Allgäu: Anreise mit Bus und Bahn

Egal, welche Variante man wählt, für die gesamte Tour lohnt sich die Anreise mit dem ÖPNV: Mit dem Bus geht es vom Oberstdorfer Bahnhof zur Fellhornbahn, dort kann man dann starten. Und egal, wo man absteigt, es fahren Busse sowohl vom Söllereck als auch vom Freibergsee wieder zum Bahnhof. Achtung: Das Deutschlandticket ist auf den touristischen Linien um Oberstdorf sowie im grenzüberschreitenden Busverkehr ins Kleinwalsertal nicht gültig.

Wer die Tour mit einer anderen verbinden will, kann diese Gratwanderung nach einer Übernachtung auf die Fiderepasshütte machen.