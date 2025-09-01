Auf einen Blick: Das sind die acht größten Viehscheide im Allgäu

Knapp 30.000 Schumpen, 2400 Milchkühe, etwa 500 Ziegen und Schafe sowie rund 400 Schweine verbringen den Sommer an den Allgäuer Alpen. Ab September kehren die Tiere mit ihren Hirten wieder zurück ins Tal: Die Viehscheid-Sasion beginnt.

Zu den Alpabtrieben werden in der Region wieder tausende Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Aber welche Viehscheide sind eigentlich die größten im Allgäu? Diese Alpabtriebe zählen mit Sicherheit dazu - gemessen an der Zahl der Tiere, die nach dem Alpsommer zurück ins Tal kommen sowie an der Zahl der Alpen und der Zuschauer. Ein Überblick.

Welche Viehscheide sind die größten im Allgäu?

Zu den größten Alpabtrieben im Allgäu zählen diese Viehscheide:

Den Viehscheid in Bad Hindelang (Oberallgäu) verfolgen jedes Jahr tausende Besucherinnen und Besucher. Vergangenes Jahr kamen etwa 900 Jungrinder mit den Alphirten zum Scheidplatz an der Hornbahn. 2025 findet der Alpabtrieb am Donnerstag, 11. September, ab 8.30 Uhr statt. Verbunden ist die Veranstaltung mit einem Krämermarkt mit über 100 Ständen.

Der Viehscheid in Oberstaufen (Oberallgäu) zählt ebenfalls zu den größten in der Region. Im Ort werden über 1100 Tiere von 16 Alpen erwartet. Der Abtrieb am Freitag, 12. September 2025, beginnt um 8.30 Uhr an der Mühlenstraße in Höfen (bei Weißach). Zudem gibt es ein Festzelt mit Schellenverlosung und Live-Musik.

Der Viehscheid in Oberstdorf (Oberallgäu) zählt zu den ältesten und größten im Allgäu. Begleitet von den Hirten kommen etwa 1000 Rinder zum Ende des Almsommers in den Ort zurück. Das Geschehen am Samstag, 13. September 2025, verfolgen tausende Zuschauer ab 9 Uhr vor dem Festzelt am Nordic Zentrum im Ried.

Die Viehscheid in Pfronten (Ostallgäu) zählt zu den größten Alpabtrieben im Allgäu. Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen traditionell am zweiten Samstag im September an den Straßen, wie hunderte Tiere mit ihren Hirten von den Alpen aus dem Ach- und Vilstal zurückkehren - 2025 am Samstag, 13. September, ab 8 Uhr.

Beim Viehscheid in Gunzesried (Oberallgäu) kehren über 1600 Tiere von 19 Alpen zurück ins Tal. Tausende Zuschauer erwarten die Herden am Mittwoch, 17. September 2025, ab 9 Uhr am Scheidplatz (Talstraße 10). Manchmal trifft die erste Herde aber schon etwas früher ein. Es lohnt sich daher, bereits gegen 8.30 Uhr vor Ort zu sein. Die letzten Tiere sollten gegen 12.30 Uhr ankommen. Im Festzelt wird bereits ab 11 Uhr bei Scheidwurst und Bier gefeiert.

Zum Viehscheid in Wertach (Oberallgäu) kommen jedes Jahr tausende Besucherinnen und Besucher. Die Alphirten treiben etwa 700 Jungrinder von sechs Alpen zurück ins Tal: am Donnerstag, 18. September 2025, ab 8 Uhr zum Scheidplatz beim Feuerwehrhaus an der Grüntenseestraße. Bei dem Alpabtrieb gibt es einen Krämermarkt mit 70 Ständen und ein buntes Rahmenprogramm.

Der Viehscheid in Immenstadt (Oberallgäu) ist einer der größten im Allgäu und der einzige in einer Stadt. Am Viehmarktplatz und in den Straßen Immenstadts verfolgen jährlich tausende Zuschauerinnen und Zuschauer die Ankunft der Hirten mit den über 900 Tieren von elf Alpen. Der Alpabtrieb am Samstag, 20. September 2025, beginnt um 9 Uhr - mit Krämermarkt, Festzelt und Schellenwürfeln.

Der Viehscheid in Obermaiselstein (Oberallgäu) gehört ebenfalls auf die Liste der größten Alpabtriebe im Allgäu. Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer werden im Ort erwartet, wenn die Hirten mit ihren 1400 Tieren von elf Alpen zurück ins Tal kehren. Der Viehscheid am Samstag, 20. September 2025, beginnt gegen 8.45 Uhr in Obermaiselstein. Die ersten Hirten kommen aus dem Schönbergtal und Lochbachtal am Riedbergpass-Tunnel an.

Neben den acht größten Viehscheiden haben wir die zehn kleinsten Alpabtriebe in einer Übersicht zusammengefasst. Darauf sind übrigens auch zwei Orte zu finden, die auf dieser Liste hier stehen: In Bad Hindelang und in Pfronten gibt es jeweils einen großen und einen kleinen Viehscheid in den Ortsteilen.

Alle Viehscheid-Termine 2025 im Allgäu

Im September und Oktober 2025 locken wieder viele Viehscheide Besucherinnen und Besucher ins Allgäu. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Viehscheid-Veranstaltungen in der Region.