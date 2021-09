Die Bundestagswahl 2021 aktuell: Unser kostenloses Online-Angebot am Wahlabend

Mit einem umfangreichen Angebot führen wir Sie auf allgaeuer-zeitung.de digital durch den Wahlabend. Alle Nachrichten und Ergebnisse bekommen Sie kostenlos.

24.09.2021 | Stand: 15:23 Uhr

Deutschland steht am Sonntag vor der wohl spannendsten Bundestagswahl seit Langem. Nach 16 Jahren übergibt Bundeskanzlerin Angela Merkel ihr Amt – an wen, das wird sich erst auf den letzten Metern entscheiden. Mit einem umfangreichen digitalen Angebot führt die Allgäuer Zeitung Sie am 26. September durch diesen ereignisreichen Wahlabend.

Auf allgaeuer-zeitung.de blicken wir nicht nur nach Berlin, sondern greifen in vielen Facetten die Wahl in der Region auf. Wir berichten für Sie in einem ständig aktualisierten Live-Blog über die Geschehnisse in Deutschland, Bayern und in den Wahlkreisen Ostallgäu, Oberallgäu oder Neu-Ulm mit Teilen des Unterallgäus. Dazu erhalten Sie alle Ergebnisse, vom Abschneiden der Parteien im Bund bis zu den lokalen Entscheidungen in Städten und Gemeinden, grafisch aufbereitet von unserem Datenteam.

Alle Ereignisse und Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 live

Auf allgaeuer-zeitung.de erfahren Sie bereits wenige Minuten nach Bekanntgabe der kommunalen Ergebnisse, wie die Menschen in den Regionen

Kempten

Memmingen

Kaufbeuren

Füssen

Marktoberdorf

Sonthofen

Oberstdorf

Immenstadt

und Oberstaufen

gewählt haben. In unserem Live-Blog gibt es außerdem kostenlos und frei zugänglich von morgens bis spät am Abend Fotos, Stimmen und Hintergründe.

Unser digitales Angebot finden Sie online unter: www.allgaeuer-zeitung.de/btw2021

Bundestagswahl: Alle Ergebnisse am Montag auch im ePaper der Allgäuer Zeitung

Eine komplette Übersicht aller Ergebnisse erhalten Zeitungsleser ab dem frühen Morgen auch im ePaper, der digitalen Version unserer Zeitung – und das unabhängig vom Druckbeginn der jeweiligen Printausgabe. Die ePaper-Ausgabe nach der Wahl wird für unsere Abonnenten kostenlos abrufbar sein.